Shark Sport Week, gli appuntamenti del grande evento sportivo di Cattolica

| 14:51 - 23 Settembre 2021

Una partenza di nuoto in mare, foto di repertorio.

Inizia il conto alla rovescia per una delle settimane più attese di Settembre: la Shark Sport Week a Cattolica in programma dal 24 al 30 settembre. In arrivo sportivi da tutto il mondo, ben 16 paesi, una full immersion nello sport, nella natura e anche nella gastronomia in una delle cornici più belle della Romagna.



24 Settembre Hotel Cormoran ore 17:00 Mike Maric, il Respiro nella Performance Workshop con Mike Maric Team Remind di Filippo Magnini. Ingresso libero 25 - 26 Settembre Spiaggia libera Malindi. Circuito internazionale di nuoto lunga distanza nelle acque di Cattolica e Gabicce.

Oceanman ore 8:00, Oceankids ore 13:00. Premiazione ore 16:30 Registrazione sabato 25 settembre. 25 - 26 Settembre Viale Matteotti ore 17:00 - 24:00 In Viale Matteotti Cattolica sarà ancora presente il Mercatino "La via delle Meraviglie", in occasione dell'evento sportivo OceanMan Cattolica. 26 Settembre Piazza I Maggio ore 18:00 "Shark Life" Vite di Sport e Benessere. Un talk show dedicato allo sport con la partecipazione di Filippo Magnini, Kristian Ghedina, Giulio Molinari, Nicholas Montemaggi, Yana Savechko e il dottor Samuele Valentini. Ingresso libero.



Lunedì 27 settembre Ore 09:00 Bike Session insieme a Kristian Ghedina, sessione mattutina di pedalata Mtb, Gravel Ebike alla scoperta della Valconca fra i più bei sentieri dell'entroterra romagnolo. Ore 18:00 Clinic di corsa insieme al Coach Francesco Aluigi, ex-triathleta e da oltre 10 anni allenatore di fama internazionale, ideatore del metodo di allenamento che porta il suo nome. Ore 19:00 Yoga Session, Yoga con Yana Savechko, atleta ucraina, che dopo una vita divisa fra corsa e ginnastica ritmica, è oggi trainer affermata che propone lo yoga come soluzione per il perfetto equilibrio tra il corpo e la mente.



Martedì 28 settembre ore 8 Yoga session, Yoga sulla spiaggia con Yana Savechko Ore 09:00/11:00 Swim Clinic dedicato al nuoto in acque libere. Riscaldamento a secco, esercizi propedeutici e tecniche insieme al Coach Francesco Aluigi, al Triathleta Nicholas Montemaggi e all'Osteopata Naciketa Tiwary. Ore 17:00 Camminata Ludico Motoria, trekking sul San Bartolo con Aperitivo Panoramico insieme a Kristian Ghedina e Nicholas Montemaggi. Rientro con transfer



Mercoledì 29 settembre Ore 09:00 Yoga Session con Yana Savechko insieme all'Osteopata Naciketa Tiwary Ore 10:00/12:00 Clinic di corsa, tecnica e corsa lungo il fiume Conca con il Coach Francesco Aluigi ed il Triathleta Nicholas Montemaggi Ore 16:00 Wellness Session con l'Osteopata Naciketa Tiwary, con esercizi di attivazione con i foam roller, i rulli da massaggio, accessorio fitness di forma cilindrica utilizzato per praticare un auto-massaggio, dissipare le tensioni muscolo-fasciali e per prevenire gli infortuni ed accelerare il recupero.



A seguire, "Alimentazione e Sport Q&A", con il DR. Samuele Valentini biologo nutrizionista



Giovedì 30 setttembre Ore 09:00 Gym session, risveglio muscolare con Yana Savechko insieme all'osteopata Naciketa Tiwary. Ore 10:30 Bike session pedalata insieme a Krisrtian Ghedina nell'entroterra con e-bike e Pranzo in collina.