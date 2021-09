Bellaria: spunta la droga durante un normale controllo, 27enne arrestato per spaccio

Cronaca

Bellaria Igea Marina

| 14:51 - 23 Settembre 2021

Rinvenuti e sequestrati 10 grammi di cocaina.

E’ stato arrestato dai carabinieri di Bellaria per detenzione ai fini di spaccio questa notte, un ragazzo italiano, 27enne, operario incensurato, domiciliato a Bellaria ma originario di Bologna. Durante un normale controllo del territorio il giovane è stato fermato a bordo della sua auto, nell’abitacolo i militari hanno notato alcuni ritagli di plastica, di quelli solitamente utilizzati per preprare le dosi di droga da spacciare. Hanno deciso così di appronfodire il controllo della vettura, rinvenendo 5 dosi di cocaina per un totale di 10 grammi. Dalla conseguente successiva perquisizione domiciliare sono stati rinvenuti due bilancini di precisione.

Per lui sono scattate le manette. Il ragazzo è stato rimesso in libertà in attesa del processo che si terrà nei prossimi giorni.