Basket B, RivieraBanca: i prezzi degli abbonamenti e dei biglietti. Flaminio: capienza al 35%

14:05 - 23 Settembre 2021

RivieraBanca Basket Rimini comunica ufficialmente l'apertura della campagna abbonamenti per la stagione 2021-2022 - "VOGLIO ESSERCI". Il Flaminio con la limitazione anti Covid avrà solo il 35% della capienza totale. Il palasport verrà suddiviso, al fine della campagna abbonamenti, in tre settori con altrettante diverse fasce di prezzo. Accanto ad ogni settore sarà indicata tra parentesi la capienza, già comprensiva del limite 35%:

PARTERRE NUMERATO POLTRONE GIALLE

COSTO ABBONAMENTO INTERO (14 PARTITE): 350€

Per questo settore non è prevista la vendita di singoli biglietti.

PARTERRE NUMERATO POLTRONE BIANCHE (n. 129 posti totali)

COSTO ABBONAMENTO INTERO (14 PARTITE): 150€

COSTO ABBONAMENTO RIDOTTO U14 (14 PARTITE): 75€

COSTO BIGLIETTO SINGOLA PARTITA INTERO: 15€

COSTO BIGLIETTO SINGOLA PARTITA RIDOTTO U14: 10€

TRIBUNA NON NUMERATA

COSTO ABBONAMENTO INTERO (14 PARTITE): 100€

COSTO ABBONAMENTO RIDOTTO U14 (14 PARTITE): 50€

COSTO BIGLIETTO SINGOLA PARTITA INTERO: 10€

COSTO BIGLIETTO SINGOLA PARTITA RIDOTTO U14: 5€

La campagna abbonamenti parte oggi stesso e terminerà domenica 10 ottobre 2021, data della prima partita casalinga di RivieraBanca Basket Rimini che per l'occasione sfiderà nel derby Faenza.

Sono state previste tre modalità per l'acquisto degli abbonamenti:

Tutti giorni, esclusa la domenica, presso la sede di Rinascita Basket Rimini (Via Flaminia 28, Rimini) dalle ore 9 alle ore 12:30 e dalle 17:00 alle 19:00.

Tutti i giorni presso la Tabaccheria Pruccoli (Viale Amerigo Vespucci,69 Rimini).

In qualsiasi momento sulla piattaforma online Vivaticket.

Acquistando l'abbonamento in sede o da Pruccoli non verrà aggiunto nessun ulteriore costo di prevendita, previsto invece da Vivaticket per l'aquisto online.

In caso di acquisto presso la sede di RBR verrà rilasciato direttamente l'abbonamento nominale, mentre presso la Tabaccheria Pruccoli o su Vivaticket verrà rilasciata una ricevuta utile per il ritiro della tessera presso la sede del club.

L'accesso al Palasport Flaminio rimane condizionato all'esibizione del Green Pass come da decreto.

L'abbonamento sarà valido per 14 partite, al posto delle 15 previste dal calendario, lo stesso, infatti, non avrà validità per l' RBR Day di cui il club avrà cura di informare durante la stagione. Inoltre darà diritto alla prelazione per l'acquisto dei biglietti dei playoff.