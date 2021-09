Materne ed elementari a Verucchio, siglato accordo per famiglie residenti nei confini

Attualità

Verucchio

| 13:32 - 23 Settembre 2021

Foto di repertorio.

Servizi educativi: rinnovato l’accordo con Verucchio per permettere, alle famiglie riminesi residenti nei confini, la frequenza di materne, elementari e medie fuori dal proprio Comune La Giunta del Comune di Rimini ha rinnovato, anche per l’anno scolastico in corso, l’accordo tra le amministrazioni comunali di Rimini e di Verucchio che permette, agli studenti di famiglie riminesi che abitano nei confini dei rispettivi comuni, di poter frequentare le scuole materne, elementari e medie nel Comune di Verucchio. È il proseguimento di un accordo reso possibile dalla compartecipazione, a livello logistico ed economico, tra le diverse amministrazioni, di cui ogni anno usufruiscono circa ottanta famiglie riminesi, prevalentemente residenti nella zona di Corpolò.