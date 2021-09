Rimini, ruba uno zaino sotto l’ombrellone: 31enne arrestato

Cronaca

Rimini

| 13:05 - 23 Settembre 2021

Ha allertato immediatamente la Polizia dopo aver assistito al furto di uno zaino, avvenuto mercoledì pomeriggio, intorno alle 13.30, allo stabilimento balneare 89, a Rimini. Giunti prontamente sul posto gli agenti hanno ascoltato la sua testimonianza, ha riferito di aver visto un uomo di colore aggirarsi tra gli ombrelloni e in un secondo momento impossessarsi di uno zaino lasciato incustodito sotto l’ombrellone. Grazie alla minuziosa descrizione fornita, i poliziotti sono riusciti ad intercettarlo poco dopo mentre cercava di scappare, recuperando la refurtiva. Il ladro, un 31enne di origine senegalese, irregolare sul territorio e senza fissa dimora, risulta gravato da numerosi precedenti. L’uomo, accompagnato negli uffici della Questura per gli adempimenti del caso, è stato tratto in arresto per il reato di tentato furto aggravato in attesa del rito direttissimo.