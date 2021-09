Attualità

12:21 - 23 Settembre 2021

Per consentire il passaggio della 50esima edizione della granfondo "Nove Colli" di ciclismo amatoriale, sulla A14 Bologna-Taranto, sarà completamente chiusa la stazione di Valle del Rubicone, in entrata e in uscita, dalle 12:00 alle 16:00 di domenica 26 settembre.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Cesena o di Rimini nord.