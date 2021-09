Attualità

Rimini

| 12:02 - 23 Settembre 2021

Foto di un lettore.

Parcheggio selvaggio in via Sacramora a Rimini. Come ci segnala un nostro lettore, il conducente di un’auto ha ben pensato di salire sul marciapiede: "I pedoni in mezzo alla strada!!! A 20 metri c'è il parcheggio della fonte Sacramora vuoto".