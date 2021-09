Rimini, guida al volto per le elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre

Attualità

Rimini

| 11:58 - 23 Settembre 2021

Immagine di repertorio - nella gallery le modalità di espressione del voto.

In vista delle elezioni amministrative di domenica 3 e lunedì 4 ottobre, sul sito del Comune di Rimini, nella pagina informativa delle elezioni, è stato pubblicato il fac simile della scheda elettorale.

La scheda di voto per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale è unica.

La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro un apposito rettangolo sotto i quali sono riportati i contrassegni della lista o delle liste con cui il candidato è collegato.

Il voto si esprime tracciando un segno sul candidato sindaco e un segno sul contrassegno di una lista.

L'elettore tracciando un solo segno sul contrassegno di una lista, vota per la lista scelta e per il candidato alla carica di sindaco collegato.

L'elettore tracciando un solo segno sul candidato alla carica di sindaco, vota solo per il candidato a sindaco e non esprime nessun voto per le liste (per elezione del consiglio comunale).

L'elettore ha la facoltà di manifestare DUE voti di preferenza per candidati alla carica di consigliere comunale compresi nella medesima lista votata; scrivendo il nome e cognome, oppure solo il cognome del candidato sull'apposita riga tracciata alla destra del contrassegno.

N.B. Nel caso di espressione di 2 preferenze queste devono riguardare candidati di sesso diverso (pena annullamento della seconda preferenza)