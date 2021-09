Casa: cosa sono i mini ascensori

Attualità

Nazionale

| 11:20 - 23 Settembre 2021

Mini ascensori, elevatori molto simili agli ascensori tradizionali.

Avere una casa strutturata su due o tre piani può essere vantaggioso in termini di spazio ma allo stesso tempo può essere scomodo per muoversi. Finchè si è giovani si possono fare le scale molte volte al giorno ma più l’età avanza più sarà difficile. Anche chi ha disabilità o delle difficoltà motorie potrebbe far fatica a fare continuamente le scale più volte al giorno. E’ proprio per questo che esistono i mini ascensori, degli elevatori molto simili agli ascensori tradizionali che troviamo nei condomini ma adatti a superfici più piccole. Vediamo cosa sono nello specifico.



Mini ascensori domestici: Come funzionano



I mini ascensori vengono chiamati in diversi modi: piattaforme elevatrici, elevatori, home lift. Sono ascensori di piccole dimensioni che vengono installati nelle case disposte su più piani, da due a quattro. C’è chi decide di installarli per necessità, ad esempio per la presenza di una persona disabile in casa, oppure chi li sceglie per avere maggiore comfort. Rispetto agli ascensori tradizionali, gli home lift sono più agili e leggeri, perché non sono muniti del gruppo trazione a bordo della macchina. Anche il consumo energetico è minore e l’installazione è molto veloce e non è per niente invasiva.



Mini ascensori di Stiltz



I mini ascensori di Stiltz sono molto conosciuti nel mercato. Possono essere installati quasi in ogni abitazione, inserendosi anche in spazi piuttosto ridotti. Possiamo individuare diversi vantaggi che vale la pena considerare. Prima di tutto, l’ingombro è contenuto: questi mini ascensori possono entrare in meno di un metro quadrato, questo vuol dire che non avremo bisogno di troppo spazio in casa. I mini ascensori di Stiltz sono silenziosi e il viaggio, anche se breve, sarà davvero fluido. Niente movimenti bruschi o rumori strani, si salirà o scenderà in un attimo da un piano all'altro, questo perché l’azienda non usa sistemi idraulici o a vuoto pneumatico. L’installazione è davvero rapida, i tempi di lavorazione sono minimi quindi non avremo bisogno di una particolare organizzazione. Questi ascensori si alimentano con una presa di corrente comune e quindi consumano come un qualsiasi altro elettrodomestico, la spesa è veramente minima. Inoltre, l’azienda Stiltz non appoggia gli ascensori a pareti portanti ma usa una struttura a binari verticali autoportante, questo rende tutto più agevole e senza la minima vibrazione. Tra le varie aziende del settore si distingue per installare ascensori in minime superfici e accontentare anche chi non ha una casa molto grande e spaziosa.



Dove acquistare i mini ascensori



Per acquistare dei mini ascensori per la nostra casa possiamo consultare il sito stiltzlifts.it, una delle migliori aziende nel settore. Nel sito possiamo trovare le caratteristiche principali dei loro prodotti (duo + homelift e trio + homelift) e tutti i contatti per avere maggiori informazioni come e-mail o numero di telefono. Come abbiamo visto i vantaggi di avere un mini ascensore nella propria casa sono molti, dobbiamo solo valutare se è possibile effettuare l’installazione consultando dei professionisti!