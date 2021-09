Basket RSM, vincono Titans Under 19 e Basket 2000

Sport

Repubblica San Marino

| 11:06 - 23 Settembre 2021

Inizio scoppiettante per il Campionato Sammarinese. Nei primi due match a spuntarla sono Titans Under 19 e Basket 2000. La squadra di coach Porcarelli ha battuto il Ciu Ciu Team per 62-53 (top scorer nelle due formazioni Ricciotti e Lemme, entrambi a 19), mentre quella di coach Paccagnella ha avuto la meglio in maniera netta sui DUCKS per 83-50 (Giancecchi 16, Mazza 15). Venerdì

ad Acquaviva la seconda giornata: alle 19.45 Titans vs DUCKS, alle 21.15 Basket 2000 vs Ciu Ciu Team.

CIU CIU TEAM – PALL. TITANO U19 53-62

CIU CIU: Battazza 15, Lemme 19, Lanci, Valentini, Tentoni 8, Santos 9, Raschi, Canali, Briganti 2. All.: Righi.

TITANO U19: Ricciotti 19, Togni 2, Zavatta 2, Lonfernini 5, Venturini 13, Zonzini 3, Lettoli 18, Zafferani. All.: Porcarelli.

Parziali: 15-21, 23-40, 40-51, 53-62.

Nella prima partita del torneo sono i giovani Titans a spuntarla. Nonostante le assenze di Guida e Carattoni, e con Zafferani in panchina solo per onor di firma, l’Under 19 mette insieme un primo tempo eccellente e va al riposo avanti di 17. Sono addirittura 9 le triple messe a segno dai Titans nei primi due quarti: quattro di Ricciotti, tre di Lettoli, una di Lonfernini e una di Zonzini. Vantaggio consistente, ma il Ciu Ciu Team è squadra esperta e di talento e non molla. I canestri di Tentoni, Lemme e Santos ricuciono il distacco fino a sotto la doppia cifra, con i giovani Titans che a quel punto trovano buone cose da Venturini, sempre freddo e incisivo nei momenti più difficili. La gara si attesta attorno ai 10 di vantaggio per l’Under 19, ma Lemme e Battazza segnano punti importanti e riducono il margine fino ai due possessi. C’è anche la palla per il -4, ma il Ciu Ciu non la sfrutta e l’Under 19 di lì può volare verso il successo.

Il tabellino

BASKET 2000 – DUCKS 83-50

BASKET 2000: Stefanelli 1, Giancecchi 16, Borello 13, Guida 5, G. Ugolini 12, Bombini 3, Riccardi 13, Papini 6, Liberti, Botteghi 8, N. Ugolini 6. All.: Paccagnella.

DUCKS: Smerilli 8, Mazza 15, Muccioli 3, Giuliani 5, Moretti 3, Francini 2, Cecchetti 2, Guidi 9, Clementi 3, Ercolani 2. All.: Smerilli.

Parziali: 22-15, 48-31, 70-42, 83-50.

Inizio favorevole al Basket 2000, risposta frizzante dei DUCKS e poi la squadra di coach Paccagnella diventa un rullo compressore e dal secondo quarto allarga il margine in maniera inesorabile. Segnano in tanti anche a inizio gara per il Basket 2000, che arriva a 15 in un amen e sembra tutto sommato in controllo. Almeno fino alle triple di Guidi e Moretti, che mandano in parità il match (15-15) e rimettono per un attimo tutto in discussione.

Di lì in poi però il Basket 2000 spinge forte sull’acceleratore, chiude sul +7 il quarto e va al riposo lungo sul 48-31. Nel secondo tempo il trend non cambia e il distacco si allarga per tutto il terzo periodo, con Giancecchi sugli scudi. Finisce 83-50.