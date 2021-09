Calcio, Coppa Minetti: hurrà del Verucchio nel derby contro il Novafeltria

Sport

VillaVerucchio

| 10:52 - 23 Settembre 2021

La squadra del Novafeltria (foto di repertorio).

Sul campo di Talamello il Verucchio piega il Novafeltria 1-0 e accede al terzo turno di Coppa Minetti. La rete partita è arrivata al 18’ del primo tempo dopo che il Novafeltria si era reso pericoloso con l’attaccante Vivo con un tiro dalla distanza fuori di poco: Montanari crossa dalla sinistra, il portiere Andreani non trattiene la palla e ne approfitta Ribezzi che da due passi infila in rete (1-0). Il Novafeltria cerca il pareggio. Ci prova al 21’ Toromani su cross di Frihat con tiro debole, al 28’ ancora Toromani conclude in porta, deviazione di Niang, ma Caprili riesce a deviare in angolo. Al 39’ Toromani da fuori calcia di prima intenzione, ancora Caprili para.

Nella ripresa il Verucchio dal 19’ resta in dieci per l’espulsione di Montanari per gioco falloso. Al 22’ combinazione Toromani-Alpino con quest’ultimo che in area tutto solo non trova la porta. Al 36’ ancora Alpino serve Toromani che tutto solo conclude debolmente sul portiere. Al 38’ nuova occasione per il Novafeltria con Vivo che non sfrutta un batti e ribatti in area e calcia debolmente sul portiere. Al 41’ punizione dal limite per i padroni di casa ben battuta da Toromani, ma il tiro esce di poco. Al 48’ ci prova ancora il Novafeltria: punizione calciata in area da Soumahin, Valentini incorna di testa fuori.

Il tabellino

VIS NOVAFELTRIA: Andreani, Frihat, Sartini (33’ st Bindi), Mahmutaj, Valentini, Soumahin, Niang, Crociani (14’ st Alpino) , Toromani, Balducci (14’ St kovassi), Vivo.

VERUCCHIO: Caprili, Girometti, Fabbri (39’ st Campidelli), Ribezzi, Renzi, Pasini, Casadei, Montanari, Baschetti (12’ st Bascioni), Bruma, Michilli (33’ st Benito).

RETE: 18' pt. Ribezzi