Fermato per alta velocità: 38enne nasconde droga dietro l'autoradio. Arrestato

Cronaca

Rimini

| 10:42 - 23 Settembre 2021

Il nascondiglio della droga.

"Musica da sballo" dietro l'autoradio di un 38enne albanese fermato dalla Guardia di Finanza a Rimini: eroina purissima scovata dal fiuto del cane Donny. L'auto dell'uomo sfrecciava a gran velocità nei pressi del casello di Rimini Sud quando i militari lo hanno fermato. Alla guida il 38enne che aveva dichiarato di essere diretto a Brindisi per prendere il traghetto per l'Albania. Il fatto che non avesse con sé nessun bagaglio, ha insospettito i finanzieri. E' iniziata la perquisizione e, grazie al fiuto di Donny, si è scoperto che, nel vano dell'autoradio, c'erano 12 panetti di eroina purissima impacchettati a dovere per sfuggire al fiuto dei cani antidroga. Ma Donny non è stato ingannato e lo stupefacente è stato recuperato e sequestrato assieme a due cellulari, 760 euro in contanti e l'auto. Il 38enne è stato arrestato per detenzione e traffico di sostanze stupefacenti. Si trova in carcere a Rimini. L’eroina purissima sequestrata, una volta tagliata e messa sul mercato, avrebbe potuto fruttare oltre 1 milione di euro.

I servizi di controllo della Finanza hanno consentito recentemente di sequestrare 7 kg di droga, denunciare 3 persone e arrestarne una e segnalare 18 persone all'Autorità Giudiziaria.