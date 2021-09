Carabinieri Forestale in visita a Misano, il saluto del Sindaco al nuovo comandante

Attualità

Il Colonnello Aldo Terzi, il Sindaco Fabrizio Piccioni e il Tenente Colonnello Cosimo Chiumento.

Prima del congedo per assumere il nuovo incarico a Bologna il comandante del Gruppo Carabinieri Forestale di Rimini Aldo Terzi ha fatto visita al Comune di Misano Adriatico insieme al tenente colonnello Cosimo Chiumiento, che lo sostituirà a partire al 1° ottobre.

Ad accoglierli il sindaco Fabrizio Piccioni, che ha ringraziato il colonnello Terzi per la grande vicinanza al territorio dimostrata in questi anni, augurandogli buon lavoro per il nuovo incarico a Bologna.

Il primo cittadino di Misano Adriatico ha al contempo dato il benvenuto al nuovo comandante, al quale ha spiegato le particolarità del territorio misanese con le sue vaste aree verdi, su tutte l'importante area fluviale del Conca. Piccioni ha inoltre sottolineato l'importanza dell'attività di controllo del presidio territoriale attuata in sinergia con il Gruppo Carabinieri Forestale, auspicando che possa ulteriormente consolidarsi. Da parte del nuovo comandante è stata garantita massima collaborazione.