Dall'Adriatico all'Atlantico in bicicletta: l'impresa di due ciclisti

| 16:53 - 22 Settembre 2021

Gasperoni e Sertori.



Il presidente del Montevito Ciclismo Marino Gasperoni e il riminese Stefano Sertori protagonisti di un'impresa in bicicletta: i due hanno compiuto la traversata dall’Adriatico all’Atlantico sulle proprie due ruote.



Partiti dal porto di Rimini alle 15 di martedì 7 settembre, sono arrivati a Finisterre (Spagna) giovedì 16 settembre alle 12. Un viaggio di 2.200 km, attraversando Alpi e Pirenei, lungo il cammino di Santiago de Compostela, transitando per luoghi celebri come il Mont Ventoux. Ogni tappa è stata documentata dall’immancabile selfie.