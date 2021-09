Rimini Calcio out dalla Coppa, Gabbianelli: 'Meglio fantasista? Decide l'allenatore...'

Sport

19:19 - 22 Settembre 2021

Gianmarco Gabbianelli (foto Venturini).

Marco Gabbianelli è stato il migliore dei biancorossi (a proposito: quando la maglia a scacchi?): il suo ingresso in campo accanto a quelli di Ferrara e di Mencagli ha dato vivacità e fantasia alla manovra della squadra di Gaburro, le sue giocate imprevedibili hanno creato i presupposti per andare più volte a rete.

“Io penso che la squadra abbiamo fatto una buona partita anche nel primo tempo in cui avevamo tanti under in campo, che hanno interpretato la partita nel modo giusto. Abbiamo preso un gol in maniera sfortunata su un errore individuale che può capitare a chiunque, unico episodio a favore del Progresso - è il pensiero del fantasista - . Il secondo tempo? Chiunque entra in questo Rimini può fare bene, può cambiare la partita in qualsiasi modo. Per quanto mi riguarda ho provato a dare qualcosa in più e da un lato ci sono riuscito segnando un gol, ma non è bastato. Le occasioni per vincere ci siano state, bisogna essere più cattivi al momento giusto. Avremmo potuto portare a casa il match prima della lotteria dei rigori: ha sbagliato Alessandro, ma può sbagliare chiunque”.

E’ stato schierato da trequartista in un altro modulo. Quale è il ruolo che preferisce?

“La posizione mi piace molto perchè mi permette di svariare di più, andare ora a destra ora a sinistra, toccare più palloni e probabilmente al mister – dice sorridendo Gabbianelli – non piace molto il mio modo di giocare, ma io sono fatto così. Vado un po' in giro per il campo e sotto questo aspetto devo migliorare e attenermi di più alle indicazioni del tecnico. Comunque è anche vero che, pur essendo stato utilizzato di più da trequartista, mi piacciono alla stessa maniera tutti gli altri ruoli del centrocampo, da mediano a mezzala: li ho ricoperti tutti nel corso della mia carriera. In campo comunque faccio quello che mi chiede l’allenatore. Bisogna andarsi a trovare lo spazio giusto nel momento giusto. Ci sono tempi e spazi nel calcio”.

