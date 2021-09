Coronavirus Rimini, casi risalgono ma rimangono bassi: sono 29. Un decesso

Attualità

Rimini

| 16:36 - 22 Settembre 2021

Bollettino Covid 22 settembre 2022.

Lieve risalita dei casi, rispetto ai primi due giorni della settimana, nel territorio riminese. Sono infatti 29, 14 sintomatici e 15 asintomatici, che portano il totale settimanale a 62, media 21 al giorno. Deceduta una 99enne, mentre in terapia intensiva rimangono quattro i pazienti ricoverati.



In regione deceduto un 36enne del modenese, un 69enne del forlivese e un 81enne della provincia di Parma. Crescono i ricoveri: 49 in terapia intensiva (+1), a seguito di 4 ricoveri e 3 dimissioni, e 414 nei reparti Covid (+3). I nuovi casi sono 257 su 30.903 tamponi (tasso di positività dello 0,8%).



CONTAGI GIORNALIERI La situazione dei contagi nelle province vede Ravenna con 41 nuovi casi, seguita da Piacenza (38), Reggio Emilia (30), Bologna e Rimini (entrambe 29); quindi Parma (25), Ferrara e Forlì (entrambe 20). A seguire Modena (14) e infine Cesena (6) e il Circondario Imolese (5).