Rimini, 400 kg di cibo donati ai canili Cerni e Vallecchio da 'Le Befane'

Attualità

Rimini

| 15:40 - 22 Settembre 2021

Il cane Kim.



La generosità si può pesare: nel caso dell’amore verso i cani ospitati nei canili di Rimini Stefano Cerni e di Vallecchio, ad esempio, i lettori della pagina Facebook de Le Befane Shopping Center e la direzione del centro commerciale ne hanno per almeno 400 chili. Una pioggia di commenti con foto di piccoli e grandi amici a 4 zampe ha infatti salutato la ricorrenza della Giornata internazionale del cane, il 4 settembre, aderendo così all’iniziativa benefica lanciata da Le Befane shopping centre: una scatoletta per ogni foto postata. Hanno risposto in oltre mille persone, con le orgogliose immagini dei loro compagni di vita di ogni taglia e dimensione.



Ieri pomeriggio (martedì 21 settembre) dal centro commerciale di Rimini Le Befane shopping centre sono arrivati nei canili gestiti dalla Cooperativa Sociale Cento Fiori 400 chili di cibo. Ad accoglierli, oltre agli operatori in servizio, Laura Pedoni e Raffaella Toffoli, una rappresentante d’eccezione dell’universo canino ospitato nelle due strutture: Kim, una pastora australiana di dieci anni dal tipico manto Blue merle, ma completamente cieca. «Un cane dolcissimo da compagnia che nonostante la cecità ha una sorprendente autonomia – racconta di lei Raffaella Toffoli, una delle operatrici del canile di Rimini presenti al momento dell’arrivo di tanto cibo per gli ospiti – E’ con noi da metà luglio, portata via insieme a numerosi altri cani da una situazione davvero brutta e stiamo cercando per lei una sistemazione in famiglia perché è davvero di compagnia e adorabile. Poi, con il fatto di aver sviluppato moltissimo la sensibilità delle vibrisse e degli altri sensi, ha una fortissima autonomia».



Poche settimane fa è arrivato un altro carico di cibo, quella volta per gatti, frutto delle iniziative de Le Befane shopping centre di Rimini. In occasione della giornata dedicata al gatto, la direzione del centro commerciale aveva lanciato sul canale Facebook una “gara benefica” tra ii lettori: più amici postati, più cibo da donare. «Voglio rinnovare il mio ringraziamento al direttore de Le Befane shopping centre Massimo Bobbo per queste iniziative rivolte ai nostri ospiti a quattro zampe. - dice Paola Calcagnini veterinaria coordinatrice delle due strutture gestite dalla Cooperativa Sociale Cento Fiori – E’ un gesto concreto di generosità che va oltre l’assistenza agli animali ospitati. E’ un aiuto alla nostra missione sociale che da 40 anni ci vede impegnati nella lotto alle dipendenze e nell’aiuto alle disabilità attraverso il lavoro. Con questi gesti Le Befane shopping centre si aggiunge a quanti ci hanno sostenuto in questo quarantennale cammino».