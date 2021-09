Nel garage 10 kg di marijuana in buste: arrestata una 19enne

Cronaca

Rimini

| 15:22 - 22 Settembre 2021

La marijuana sequestrata.

Una 19enne italiana è stata arrestata a Rimini ieri sera (martedì 21 settembre), intorno alle 20.45, a seguito del sequestro nella sua abitazione, da parte della Polizia, di 10 kg di marijuana in buste. L'operazione degli uomini della Squadra Volante è partita durante un controllo di routine effettuato alla giovane, in attesa di prendere l'autobus. Gli agenti, insospettiti dal suo atteggiamento e dall'odore di marijuana, le hanno chiesto se avesse con sé dello stupefacente: ha risposto affermativamente, consegnando un involucro di cellophane con marijuana. A quel punto è scattata la perquisizione della sua abitazione: nel garage la Polizia ha rinvenuto buste di marijuana per un totale di 10 kg, oltre al materiale per il confezionamento delle dosi. La 19enne è stata arrestata per l'ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e si trova ora nel carcere di Forlì.