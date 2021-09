Giornata plastic free, anche Santarcangelo aderisce alla domenica ecologica

Ambiente

Santarcangelo di Romagna

| 15:14 - 22 Settembre 2021

Roberto Di Leo dell'associazione Plastic Free con il vicesindaco Pamela Fussi.



Ogni anno, 12 milioni di tonnellate di plastica raggiungono i mari di tutto il mondo, l’equivalente di un camion di rifiuti ogni minuto, e un milione e mezzo di animali, prevalentemente marini, muoiono a causa della plastica. L’inquinamento da plastica è ormai un problema che non possiamo più ignorare. Da oltre 2 anni, l’associazione Plastic Free è impegnata in questa tematica e forte della sua rete di referenti e canali social, ogni anno organizza due eventi nazionali, dove in ogni Regione prendono piede diversi appuntamenti di pulizia del territorio. Il secondo evento nazionale dell’anno si terrà tra pochi giorni, il 26 settembre 2021, con oltre 330 appuntamenti, da nord a sud, con l’obiettivo di superare i 300.000 chilogrammi di plastica e rifiuti rimossi dall’ambiente.



La Onlus, nota per i suoi precedenti risultati e per aver già rimosso dall’ambiente oltre un milione di chilogrammi di plastica e rifiuti, stima la partecipazione di 30.000 volontari che entreranno in azione per il bene del Pianeta.



In particolare, anche nella città di Santarcangelo di Romagna è previsto un appuntamento di pulizia. Il ritrovo sarà dietro il parcheggio della COOP di Via A. Costa alle ore 11, l’iniziativa durerà circa 3 ore e l’obiettivo sarà pulire il parco Cappuccini. Per qualsiasi informazione è possibile contattare il referente dell’evento Roberto Di Leo al 347 4739889 oppure inviare un WhatsApp.



La partecipazione all’evento – che ha ricevuto il patrocinio del Comune di Santarcangelo – è completamente gratuita, basterà andare sul sito https://www.plasticfreeonlus.it/calendario-eventi/ e registrarsi come volontario per ricevere tutte le istruzioni necessarie. Oltre alla copertura assicurativa, infine, l’associazione fornirà ai partecipanti che ne fossero sprovvisti guanti, sacchi e altro materiale utile per la raccolta dei rifiuti.