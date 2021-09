Dipendenza da videogiochi, Riccione apre uno spazio per aiutare i giovani a vincerla

Attualità

Riccione

| 14:30 - 22 Settembre 2021

Foto di repertorio.

Sabato 25 settembre verrà inaugurato a Riccione, in viale Mantova 6, lo spazio di relazione digitale "A-Sociale Space", promosso dalla U.O. Dipendenze Patologiche Ambito di Rimini, in collaborazione con il Distretto di Riccione.



La sede, di proprietà del Comune di Riccione, è stata concessa all’Ausl in comodato gratuito per la durata di due anni con possibilità di rinnovo per ulteriori due.



Le attività del nuovo spazio al mattino saranno rivolte agli studenti degli istituti scolastici dei 13 Comuni del Distretto con attività di prevenzione legate a situazioni di disagio, dipendenze da sostanze, da gioco d’azzardo e patologico e videogiochi. Tematiche attuali considerato il frequente uso tra i giovani delle Loot box (scatole premio), dove si ha la possibilità di comprare oggetti digitali per aiutare l’esperienza all’interno di un videogioco o di altri meccanismi come il Pay to win riconducibili ai rischi da gioco d’azzardo. Al pomeriggio ci sarà spazio, su appuntamento, per ragazzi con problematiche diverse, come abbandono scolastico, scarsa integrazione o rischi comportamentali dovuti a dipendenze.



Previsti anche una stanza gaming per Playstation 5 e visori a disposizione in cui educare i ragazzi ad un uso corretto della tecnologia ed lo sportello Match di consulenza legale e psicologica gratuita sia ai giocatori che e ai loro familiari, aperto tutti i venerdì pomeriggio dalle 16 alle 19 con riferimenti dedicati (351 5039709, mail: sportellomatchriccione@gmail.com).



Il progetto A-social Space si colloca all'interno di una cornice di programmazione distrettuale che comprende il Piano di contrasto al gioco d’azzardo patologico e il Programma “Azioni di contrasto alla povertà minorile, educativa, relazionale e a contrasto del fenomeno del ritiro sociale di preadolescenti e adolescenti”. Inaugurazione sabato 25 settembre con dimostrazioni dei laboratori per i ragazzi a partire dalle ore 14.30, a seguire presentazione dei servizi e taglio del nastro con il sindaco Renata Tosi e Riccardo Varliero, Direttore Distretto di Riccione Azienda Usl Romagna.