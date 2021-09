Metromare fino a Rimini Fiera, giunta dà il via libera. Dal governo 49 milioni per i lavori

Attualità

Rimini

| 13:35 - 22 Settembre 2021

Metromare (foto di repertorio).



Passi avanti per la realizzazione del nuovo tratto di Metromare da Rimini stazione a Rimini Fiera. La giunta comunale ha infatti approvato lo Schema di Convenzione tra il Comune di Rimini e Società Patrimonio Mobilità Provincia di Rimini (PMR), punto fondamentale e requisito per la successiva convenzione che il comune di Rimini sottoscriverà con il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, ottenendo 49 milioni di euro di contributi statali.



La società consortile PMR, in qualità di soggetto attuatore, svolgerà il complesso di attività finalizzate all’attuazione dell’opera: sviluppo della progettazione, affidamento dell’esecuzione, esecuzione delle opere, verifica e collaudo dell’infrastruttura e degli impianti e acquisto del materiale rotabile.