Lavori parco del Mare, interventi al sistema fognario: la fossa Pradella sarà separata

Attualità

Rimini

| 13:18 - 22 Settembre 2021

Parco del Mare (foto di repertorio).



Ieri (martedì 21 settembre) la giunta comunale di Rimini ha approvato un progetto relativo alla zona della Fossa Pradella, nell'ambito dei lavori del Parco del Mare. Il progetto riguarda la revisione del sistema fognario e prevede la razionalizzazione, il potenziamento del sistema di collettamento delle acque reflue e meteoriche e la risoluzione delle criticità idrauliche.



I lavori del Parco del Mare in zona sud partiranno da metà ottobre. Per quella data, spiega l'amministrazione comunale di Rimini, è in programma anche l’avvio dei lavori per il completamento della separazione della fossa Pradella. E' prevista la realizzazione di nuovi rami di fognatura sul Lungomare Murri, in Piazzale Benedetto Croce, Toby Dammit e Giulietta degli Spiriti allo scopo di deviare le acque reflue sui collettori esistenti in Viale Regina Elena afferenti al Bacino “Colonnella I” e poter dismettere il sollevamento “Pradella Vecchio”.



L’intervento, realizzato dal gestore Hera, è inserito nel Piano ATERSIR del Servizio Idrico Integrato e prevede un investimento complessivo di circa 650.000 euro.