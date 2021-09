Cattolica, nuovi ritrovamenti archeologici in via Garibaldi

Attualità

Cattolica

| 13:10 - 22 Settembre 2021

Rinvenimenti archeologici in via Garibaldi a Cattolica.



Continuano le scoperte archeologiche a Cattolica. Nuovi ritrovamenti sono stati effettuati alla ripresa delle attività del cantiere che già lo scorso anno ha consentito di documentare un tratto della via Flaminia in corrispondenza dell’attuale via Garibaldi. I controlli durante l’esecuzione di nuovi lavori hanno consentito di scavare, grazie allo spirito di collaborazione tra committenza, ditta esecutrice dei lavori e Soprintendenza, due nuove tombe che si aggiungono alle tre già individuate durante il precedente intervento.



Questi rinvenimenti saranno valorizzati all'interno delle Giornate Europee del Patrimonio, 25 e 26 settembre, con l’appuntamento “Storie dell'Aldilà: morte e sepolture lungo la Flaminia" presso il Salone Snaporaz a Cattolica. L'evento è organizzato in collaborazione con il Museo del Territorio di Riccione e la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna Forlì-Cesena e Rimini.



La giornata di sabato 25 settembre, dalle ore 17.00, sarà dedicata alla presentazione di recenti studi e ricerche sul campo a cura degli archeologi Donato Labate ed Erika Valli. In particolare, Labate rifletterà sul tema della sepolture anomale e dei corpi insepolti in età romana a partire dai ritrovamenti di Modena. Teste mozzate insepolte, corpi smembrati gettati in discarica e in un canale o sepolti in fosse comuni, sepoltura violate con asportazione di testa, piedi e braccio destro, un neonato inumato con rospi decapitati e per finire il sotterramento in una buca di un cane con la testa fracassata deposto al di sopra delle teste di una donna anziana (sopravvissuta ad una trapanazione del cranio) e di una bambina. Casi raccapriccianti a cui archeologi e antropologi hanno dedicato studi e fornito le prime risposte. Toccherà ad Erika Valli, invece, illustrare i recenti ritrovamenti, sopramenzionati, del cantiere di via Garibaldi a Cattolica.



Nella giornata di domenica 26, a partire dalle ore 16.00, ancora il Salone Snaporaz ospiterà la conferenza-laboratorio “Sepolture a Cattolica: archeologia e antropologia della morte” a cura dell’antropologa fisica Marcella May, durante la quale sarà possibile assistere al microscavo di una sepoltura ad inumazione rivenuta sempre durante i lavori di Via Garibaldi a Cattolica.



Ingresso libero fino ad esaurimento posti, secondo le normative vigenti e con green pass.