Da formaggio di fossa al tartufo, con l'autunno tornano le grandi sagre dell'entroterra

Eventi

Rimini

| 12:45 - 22 Settembre 2021

Fiera del tartufo di Sant'Agata Feltria.



Autunno è anche il periodo delle grandi sagre dell'entroterra di Rimini. Occasioni per riscoprire i sapori del territorio, ma anche per visitare il ricco patrimonio culturale e artistico. E' il periodo ideale per le escursioni in quella che un tempo era la Signoria dei Malatesta e del Montefeltro tra rocche e castelli, situati a pochi chilometri dal mare e valorizzati in questo periodo da sagre ed eventi autunnali: come la Fiera di San Michele (25 – 26 settembre) e di San Martino (6 – 7 – 8 – 11 novembre) a Santarcangelo di Romagna o la fiera degli Antichi frutti d'Italia a Pennabilli (25 – 26 settembre) o la Sagra del Tartufo a Sant'Agata Feltria (tutte le domeniche di ottobre), la fiera del formaggio di fossa a Talamello (14 - 21 novembre). Ogni borgo ha la sua storia da raccontare: quella di Cagliostro, delle Fiabe, del Mastin Vecchio, di Paolo e Francesca o di Azzurrina, in un misto fra storia e leggenda.