Inizia l'autunno, non si fermano gli eventi. Ecco cosa fare a Rimini

| 12:36 - 22 Settembre 2021



Inizia l'autunno, ecco qualche proposta per vivere la stagione dei colori e dei sapori a Rimini.



Tante le opportunità per scoprire la città fra concerti - a partire dalla Sagra Musicale Malatestiana che prosegue fino al 18 dicembre il suo programma di prestigiose formazioni, grandi direttori e solisti eccellenti - spettacoli teatrali, con la ripresa della stagione di prosa al Teatro Galli che, a partire dal 9 ottobre, torna a riaccendere le luci del palcoscenico grazie a un programma di titoli classici e contemporanei, con protagonisti i migliori interpreti della scena italiana. E ancora mostre ed esposizioni, fiere e convegni, sport e benessere, a partire dall’evento che, dal 24 al 26 settembre, racchiude sotto lo stesso tetto l’universo del wellness fra fitness, benessere, business, sport, cultura fisica e sana alimentazione. Anche il torneo di Beach Ultimate più conosciuto d'Italia, il Paganello, ha programmato la sua trentesima edizione per la prima volta in autunno, al termine della stagione balneare, per portare sulla spiaggia nella zona di piazzale Marvelli tutte le partite di frisbee che avranno inizio sabato 2 ottobre per terminare domenica 3 ottobre. Dall’1 al 3 ottobre protagonista la Settima Arte, l’evento dedicato a cinema e industria che regala a Rimini tre giorni di appuntamenti, a ingresso gratuito, con proiezioni, masterclass, performance, incontri per terminare con la cerimonia conclusiva di consegna del premio “Cinema e Industria” della giuria presieduta dal regista Pupi Avati. Ogni anno il mese di ottobre ospita la più importante fiera d’Italia dedicata al turismo, il TTG, che dal 13 al 15 ottobre, mette a disposizione degli operatori ben 200 eventi divisi in nove arene. Dal 22 al 24 ottobre si scaldano i motori per il secondo appuntamento del Motomondiale con il Gran Premio NOLAN del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna che accende nuovamente i riflettori su quella terra dei motori che ruota intorno al Misano World Circuit, da sempre patria di grandissimi talenti del motociclismo italiano ed internazionale.​​​​​​​



RIMINI CITTA D'ARTE L’autunno è il periodo ideale per scoprire la Rimini dell’arte e della cultura, fra itinerari alla scoperta dei segni della romanità, come il Ponte di Tiberio, definito uno dei ponti più belli al mondo, che quest’anno compie 2000 anni, l’Arco d’Augusto, o come il Tempio Malatestiano, capolavoro del Rinascimento italiano. Una Rimini sempre più da scoprire, grazie anche al suo polo museale culturale cittadino che si è arricchito del nuovo Fellini Museum (info: www.fellinimuseum.it), un museo diffuso nel cuore della città, dove l’arte di Fellini è raccontata con installazioni interattive in un percorso visivo e sensoriale unico nel suo genere. Da non perdere una visita al Museo della Città e alla Domus del Chirurgo, il complesso archeologico che ha conquistato fama internazionale per l'eccezionale corredo chirurgico-farmaceutico, il più ricco mai giunto dall’antichità, in mostra nell'adiacente Museo della Città insieme ad opere della scuola riminese del Trecento e tanti altri tesori d’arte (per informazioni su percorsi guidati 0541.704428 - www.museicomunalirimini.it ). E ancora il Museo PART, che ospita un’eccezionale collezione di opere d’arte contemporanea della Fondazione San Patrignano, in due palazzi medievali, il Palazzo dell’Arengo e il Palazzo del Podestà (www.palazziarterimini.it). In mostra opere di affermati artisti contemporanei del panorama italiano e internazionale come Mario Airò, Vanessa Beecroft, Bertozzi & Casoni, Penone, solo per citarne alcuni, e in costante espansione, grazie ad una inedita e virtuosa collaborazione tra istituzioni pubbliche e private. Dalla Sala dell’Arengo, dove è momentaneamente collocato il grande affresco del Giudizio Universale (1310 circa), frutto di maestranze guidate dai pittori Giovanni e Giuliano da Rimini, parte l’itinerario alla scoperta del Trecento riminese, legato al passaggio di Giotto a Rimini, che aiutò la fioritura di una vasta schiera di artisti, miniatori, pittori e frescanti, che lavorarono anche fuori dal dominio malatestiano, in tutta la Romagna, le Marche, il Veneto ed anche in Dalmazia. Oltre al Part, il percorso prevede di fare tappa anche nelle due maggiori chiese cittadine, la Chiesa di Sant’Agostino con il presbiterio e il campanile ornati da splendidi affreschi e il Tempio Malatestiano, custode del crocifisso di Giotto, per finire al Museo della Città, dove si possono ammirare opere appartenenti ai principali maestri della scuola riminese del Trecento, Giovanni e Giuliano da Rimini e il Baronzio. Fino al 7 novembre Rimini ospita, nel Palazzo Buonadrata, la mostra ‘L’oro di Giovanni’ dedicata al capostipite della Scuola Riminese del Trecento: Giovanni da Rimini. Al centro dell’esposizione, l’antica croce della chiesa di San Francesco a Mercatello, appena restaurata e nuovamente a Rimini dopo oltre 85 anni. La mostra pone a confronto le croci di Giovanni presenti sul territorio italiano (orario: dalle 10.30 alle 18.30. Ingresso gratuito, info: 0541 351611).



LA STAGIONE DELLA VACANZA ATTIVA​​​​​​​ Per gli amanti della vacanza attiva e del benessere Rimini offre mille opportunità in tutte le stagioni, dalla possibilità di correre ed allenarsi al Parco del Mare, il nuovo water front di Rimini dove si può passeggiare tra la vegetazione adriatica a due passi dal mare o allenarsi nelle isole wellness, ma anche un percorso per runner di tutte le età, fino alla possibilità di muoversi in bicicletta per lambire il mare da nord a sud. E ancora allenamenti all’aria aperta con Fluxo al Ponte di Tiberio dal lunedì al giovedì nell’ora di pranzo (13.30 e 14.30) fino al 4 novembre: si può scegliere fra diverse discipline da praticare all'aria aperta e i partecipanti possono seguire corsi diversi o scegliere sempre la stessa attività (info: 3471224480). Walk on the beach fino a fine settembre propone 50 minuti di camminata sportiva partendo dal bagno 26 ogni mercoledì sera (ore 19.15) e sabato mattina (ore 8). Rimini Yogi dà appuntamento per lezioni collettive di yoga tradizionale all'aperto al ponte di Tiberio tutte le domeniche fino a fine ottobre alle ore 10 (info: 331 528 5154). Per gli amanti della corsa, il 2 e 3 ottobre Rimini Marathon ritorna con il proprio evento autunnale, la ‘River Run’. Questa edizione sarà una due giorni di sport con il cuore pulsante al Ponte di Tiberio. A precedere la corsa, sabato 2 ottobre alle ore 15 prenderà il via la prima "Family river bike" una cicloturistica di 25km aperta a tutti. Domenica 3 ottobre alle ore 9.30 partirà invece la ‘River Run’ (competitiva Fidal) sulla distanza di 15km sempre nel bellissimo scenario della ciclabile del Marecchia. ​​​​​​​



PARCHI TEMATICI A Rimini non mancano le opportunità di divertimento con i parchi tematici della riviera, come Fiabilandia o Italia in miniatura, Oltremare o l’acquario di Cattolica, che continuano ad accogliere i loro ospiti, bambini e adulti, nei week-end almeno fino a fine ottobre. Per i più avventurosi, fra liane e ponti sospesi fra gli alberi, anche i parchi avventura continuano a far divertire i loro ospiti, come il San Marino Adventures, dove ci si può affrontare in adrenalinici scontri di softair o mettersi alla prova in percorsi che si tendono, sospesi in aria, fra gli alberi del parco (per info ed orari: www.sanmarinoadventures.sm). Anche lo Skypark terrà ben tesi fino a novembre i suoi ponti a decine di metri di altezza, permettendo agli avventurosi ospiti di spostarsi, tramite funi e carrucole, attraverso il fitto della vegetazione (info: www.skypark.it).



Da non dimenticare Rimini e Riccione Avventura, i nuovissimi parchi sospesi sugli alberi a pochi passi dal mare, che rimangono aperti quasi tutto l’anno. (per info ed orari:​ www.riminiavventura.it/ e www.riccioneavventura.it). Per chi vuole rilassarsi e rigenerarsi, dopo una giornata attiva, c'è Rimini Terme che propone, oltre all'area termale, una Spa con piscine con acqua di mare e vista sul mare, sauna, area relax e stanza del sale (info: www.riminiterme.com).



Per offerte, pacchetti e informazioni turistiche sulla città contattare il numero 0541.53399 www.visitrimini.com



FOCUS SU RIMINI



Tutto l’anno

Rimini, Piazza Malatesta, Castel Sismondo

Fellini Museum



Un’esposizione permanente con l’ambizione di diventare per il pubblico di tutto il mondo il luogo dove poter incontrare e riscoprire l’universo inimitabile di Federico Fellini. FM - Fellini Museum è, infatti, il più grande progetto museale dedicato al regista riminese che coniuga la poesia del cinema felliniano con le tecnologie e le scelte urbanistiche più innovative. Un museo diffuso su tre spazi: Castel Sismondo, Piazza Malatesta, la grande area urbana con porzioni a verde, arene per spettacoli, installazioni artistiche e il Palazzo del Fulgor, dove a piano terra ha sede il cinema Fulgor e che in ottobre 2021 aprirà al pubblico anche i piani superiori che ospiteranno più propriamente la Casa del Cinema. Un Museo dell’immaginario che interpreta il cinema del regista non come opera in sé conclusa, ma come chiave del “tutto si immagina”. Orario apertura sale del castello da settembre a maggio: da martedì a venerdì 9.30-13.00 e 16.00-19.00; sabato, domenica e festivi 10.00-19.00; chiuso lunedì non festivi. Biglietti: intero 10 € - ridotto 8 € Info: 0541.704494 www.fellinimuseum.it



tutto l’anno

Rimini, via L. Tonini 1 e piazza Ferrari

Musei comunali e Domus del chirurgo



La Domus del chirurgo e il Museo della Città invitano a visitare l’area di scavo in piazza Ferrari che ha restituito la taberna medica con il più ricco corredo chirurgico di epoca romana giunto fino a noi e conservato negli spazi del vicino Museo della Città. Qui, attraverso la sezione archeologica e quella medievale e moderna si racconta la storia di Rimini. Il Museo regala l’emozione di scoprire la Rimini malatestiana attraverso i dipinti della scuola riminese del Trecento, la celebre Pietà del Bellini, le opere di Agostino di Duccio e del Ghirlandaio e la pittura del Seicento romagnolo nelle tele di Cagnacci, del Centino e del Guercino.



Ingresso: € 7 intero, € 5 ridotto.

Orario invernale: dal martedì al venerdì 9.30 - 13 e 16 - 19; sabato e domenica dalle 10 alle 19.

Anche il Museo degli Sguardi, uno dei principali musei italiani dedicati alle culture extraeuropee, ospitato a Villa Alvarado, sul colle di Covignano, è visitabile a richiesta. Info: 0541.793851 www.museicomunalirimini.it



tutto l’anno

Rimini, piazza Cavour

Part, Palazzi dell’Arte Rimini



Uno spazio museale dove l’antico avvolge il contemporaneo in un abbraccio di reciproco arricchimento. Un museo d’arte moderna e contemporanea, nato dall’incontro tra il Comune di Rimini e la Fondazione San Patrignano. Dove l’antico è lo spazio espositivo dei medievali palazzi dell’Arengo e del Podestà, restituiti all’originale splendore da un progetto di restauro e valorizzazione architettonica. E il contemporaneo è la raccolta eclettica e variegata di importanti opere del Novecento e del nuovo millennio, ideata dalla Fondazione a sostegno della propria operatività . Tra gli artisti della collezione: Mario Airò, Vanessa Beecroft, Bertozzi&Casoni, Domenico Bianchi, William Kentridge, Ibrahim Mahama, Igor Mitoraj, Mimmo Paladino, Jean Paul Riopelle, Pietro Ruffo, Mario Schifano, Pier Paolo Calzolari, Yan Pei-Ming, Xiaongang Zhang e tanti altri nomi di lustro del panorama artistico internazionale. In questi spazi trova collocazione permanente anche un affresco, capolavoro dell’arte italiana del Medioevo.

Info: www.palazziarterimini.it



Da settembre a dicembre 2021

Teatro Galli e altri luoghi

72esima Sagra Musicale Malatestiana



La Sagra Musicale Malatestiana dal 1950 porta a Rimini i più prestigiosi direttori, solisti e orchestre del firmamento musicale internazionale per un prestigioso evento culturale, fra i più longevi in Italia. Oltre ai concerti sinfonici, come di consueto, il cartellone prevede sezioni dedicate ai concerti di musica da camera e di musica antica. Ingresso a pagamento.



Parole per la musica: nell'ambito della 72° Sagra Musicale Malatestiana si svolgono anche incontri di approfondimento delle proposte presenti nel cartellone della Sagra Musicale Malatestiana 2021, grazie alla partecipazione di storici della musica e autorevoli divulgatori (prenotazioni: 0541 704294 / 704296)



Info: www.sagramusicalemalatestiana.it



21 - 28 settembre 2021

Rimini, Teatro degli Atti, Via Cairoli 4

Voci dell’Anima 2021Sopravvissuti



Festival di teatro e danza a cura di Teatro della Centena - APS Rimini in collaborazione con ResExtensa Dance Company Bari



Info: teatrodellacentena@pianoterra.org



dal 24 al 26 settembre 2021

Rimini Fiera (Ingressi Sud, Ovest, Est), via Emilia 155 - Rimini

Rimini Wellness 2021



La più grande kermesse al mondo dedicata a fitness, benessere, business, sport, cultura fisica e sana alimentazione, un evento che racchiude sotto lo stesso tetto tutte le maggiori aziende dell'universo wellness: dai produttori di macchine per l'attività fisica alle palestre, le scuole e le associazioni di categoria, ai cultori del fisico, passando per le SPA del relax, le scienze riabilitative, la danza, ma anche il turismo e il design.



Tante le anime della fiera interattiva per operatori e appassionati del mondo del fitness, benessere, sport fashion, food e danza: l'area Pro.Fit è una sezione B2B riservata ad un pubblico di operatori professionali del settore. L'area Fun, per il pubblico active di giovani e adulti appassionati, propone tutte le novità da testare per un coinvolgimento attivo dei visitatori. Food Well Expo, fiera nella fiera tra convegni,alta cucina, show cooking e dibattiti che riguardano il rapporto alimentazione - allenamento. RiminiSteel, per gli amanti dell'attività heavy, ospita sport da combattimento, arti marziali, body building e tutto ciò che fa 'cultura fisica'. La sezione professionale Riabilitec, sulla riabilitazione e rieducazione motoria, con corsi (con crediti ECM) e attività per gli operatori specializzati. Pilates Junction, uno spazio interamente dedicato alle più importanti aziende di Pilates.



Orario: dalle 9.30 alle 19 Ingresso a pagamento con prenotazione online (è necessaria l'esibizione del Green Pass per accedere all'evento) Info: 0541 744555 www.riminiwellness.com/ E-mail: helpdesk.rn@iegexpo.it



25 settembre 2021

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico

72° Sagra Musicale Malatestiana e Progetto Francesca 2021



Amore: Rain before it falls e Strokes through the tail

Performance di danza con Svetlana Zakharova



Importante contributo alle celebrazioni per l’anniversario della morte di Dante è il progetto coreografico che segna il ritorno al Teatro Galli di Svetlana Zacharova, celeberrima étoile che, con Patrick De Bana, Mikhail Lobukhin, Denis Rodkin, Denis Savin e i Solisti del Balletto Bol’šoj di Mosca, propone una serata intitolata Amore e dedicata a Francesca da Rimini.



A cura della Sagra Musicale Malatestiana.



Ore 21.00 Ingresso a pagamento Info: 0541 793811 www.teatrogalli.it/it/eventonew/svetlana-zakharova



25 - 26 Settembre 2021

Club Nautico, Piazzale Boscovich, 12 – Rimini

53° Coppa Tamburini – IV Regata Nazionale Snipe



26 settembre 2021

Rimini, Piazzale Fellini

Ruote nella storia



Manifestazione sportiva itinerante organizzata dall'Automobile Club d'Italia. A Rimini si radunano auto e moto storiche che partiranno alla volta dell'entroterra riminese per fare tappa a Gradara.



Ritrovo ore 8.15. Partenza ore 9.30. Per iscrizioni: 333 6600985 info@rimini.aci.it



29 settembre 2021

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico

72° Sagra Musicale Malatestiana: Musica da Camera



I solisti della Filarmonica Marchigiana



Nell'ambito della 72° Sagra Musicale Malatestiana, viene proposto un concerto di musica da camera che raccoglie quartetti di Mendelssohn e Boccherini, proposti dall’ensemble d’archi guidato dal violoncellista Alberto Casadei.



Ore 21.00 Ingresso: a pagamento Info: 0541 793811 www.teatrogalli.it/it/eventonew/solisti-della-filarmonica-marchigiana



30 settembre 2021

Teatro degli Atti, via Cairoli, 42 - Rimini centro storico

Plöz in concerto



E la Chiamano Rimini: Concerto posticipato a settembre



Plöz presenta il suo ultimo album 'Te mez dlà nota', che riprende le poesie e i racconti del libro medesimo, scritto in dialetto romagnolo. In concerto letture e musica, che spaziano tra canzoni in italiano e altre con il solo ritornello dialettale, per arrivare a brani interamente in vernacolo. Ore 21.15. Ingresso libero con prenotazione obbligatoria su Ticketlandia.

Info: www.teatrogalli.it/it/eventonew/ploz-concerto-recupero



ottobre 2021 - aprile 2022

Rimini, Teatro Galli e Teatro degli Atti

Stagione di Prosa al Teatro Amintore Galli



Tornano a riaccendersi le luci dei palcoscenici riminesi grazie a un programma di titoli classici e contemporanei, con protagonisti i migliori interpreti della scena italiana che si esibiscono nel rinato Teatro Galli e al Teatro degli Atti.



Info spettacoli: www.teatrogalli.it



1 ottobre 2021

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico

72° Sagra Musicale Malatestiana

Orchestra dell'Accademia di Santa Cecilia diretto dal Maestro Alpesh Chauhan



Torna la prestigiosa Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, diretta dal talentuoso Alpesh Chauhan, per la Quarta Sinfonia di Johannes Brahms e il Concerto per violoncello di Antonin Dvorak, con il giovane e affermato Pablo Ferrández come solista, in un programma dedicato alla stagione più matura dell’Ottocento musicale europeo.



Ore 21.00. Ingresso a pagamento. Info: 0541 793811 biglietteriateatro@comune.rimini.it



1- 2 - 3 ottobre 2021

Rimini, Cinema Fulgor, teatro Galli, cineteca

La Settima Arte



La festa del cinema di Rimini torna anche quest'anno con l’obiettivo di continuare a sostenere e diffondere la cultura e i valori dell’industria cinematografica e di tutto il suo indotto. La Festa si riproporrà con un programma di eventi gratuiti, ricco di proiezioni, masterclass, momenti formativi, incontri, fino alla cerimonia conclusiva di consegna del premio “Cinema e Industria” assegnato dalla giuria presieduta da Pupi Avati. Ampio spazio, come lo scorso anno, sarà dedicato al ricordo di Federico Fellini, alla sua arte ed al suo genio, in linea con il proseguimento, anche nel 2021, delle celebrazioni per il centenario della sua nascita. Ad aprire la terza edizione de La Settima Arte Cinema e Industria, nell’Opening Night del 30 settembre al cinema Fulgor sarà l’attrice Marina Massironi con il reading “Lo spirito di Giulietta”. A cura di Confindustria Romagna, Cinema Fulgor, Università degli Studi di Bologna - Dipartimento Scienze per la Qualità della Vita di Rimini, in collaborazione con il Comune di Rimini e con il patrocinio di ANICA, MIBACT, Provincia di Rimini, Regione Emilia Romagna, SIAE, Visit Romagna. Info: www.lasettimarte.it



1-2-3 Ottobre 2021

Club Nautico, Piazzale Boscovich, 12 – Rimini

IV Tappa Nazionale O’pen Skiff e RS Aero

Regate finali per la Ranking list.



2 e 3 ottobre 2021

spiaggia di Rimini, zona Piazza A. Marvelli

Paganello



Eccezionalmente in autunno, Rimini torna ad essere presa d'assedio dai dischi volanti del Paganello, la Coppa del Mondo di Beach Ultimate, ovvero lo sport del frisbee giocato sulla sabbia. Paganello non è solo sport e competizione, ma anche musica, divertimento, buon cibo e soprattutto incontro con persone provenienti da tutto il mondo. Info: www.paganello.com



2 e 3 ottobre 2021

Rimini, ritrovo alla piazza sull’acqua

River Run e Family River Bike



Il 2 e 3 ottobre Rimini Marathon ritorna con il proprio evento autunnale, la ‘River Run’. Questa edizione sarà una due giorni di sport con l'Expo al Ponte di Tiberio. A precedere la corsa, sabato 2 ottobre alle ore 15 prenderà il via la prima "Family river bike" una cicloturistica di 25km aperta a tutti in sicurezza con un percorso lungo la pista ciclabile del Marecchia che arriverà fino a Santarcangelo di Romagna. Domenica 3 ottobre alle ore 9.30 partirà invece la ‘River Run’ (competitiva Fidal) sulla distanza di 15km sempre nel bellissimo scenario della ciclabile del Marecchia.



Info e iscrizioni su: www.riminimarathon.it - pagina facebook rimini marathon



2 ottobre 2021



Teatro degli Atti, via Cairoli, 42 - Rimini centro storico

Chiara Raggi in concerto

E la Chiamano Rimini: Concerto posticipato a settembre



La cantautrice Chiara Raggi presenta in un concerto dal vivo, il suo ultimo disco 'La natura e la pazienza', uscito a dicembre 2020, in piena pandemia, per la neonata etichetta discografica Musica di Seta. Info: www.teatrogalli.it/it/eventonew/chiara-raggi-concerto-recupero



6 ottobre 2021



Rimini teatro Galli

72° Sagra Musicale Malatestiana - Progetto Henze

Recuerda Cuba

WunderKammer Orchestra

Ore 21. Ingresso a pagamento. Info: www.sagramusicalemalatestiana.it/programma/progetto-henze/recuerda-cuba



10 ottobre 2021

Club Nautico, Piazzale Boscovich, 12 – Rimini

V° tappa finale circuito interzonale

Info: www.cnrimini.com



11 ottobre 2021

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico

72° Sagra Musicale Malatestiana

Le Concert des Nations - Concerto sinfonico diretto da Jordi Savall



Originali le sonorità beethoveniane proposte dai musicisti del Concert des Nations, con un maestro indiscusso della musica antica come Jordi Savall, che dirige la Settima e l’Ottava Sinfonia continuando il suo viaggio interpretativo nelle opere del grande compositore, seguendo tempi, articolazioni, dinamiche e padronanza degli strumenti d’epoca.



Ore 21.00. Ingresso a pagamento Info: 0541 793811 biglietteriateatro@comune.rimini.it



13 – 15 ottobre 2021

Fiera di Rimini

TTG Travel Experience – SIA Hospitality Design – SUN Beach & Outdoor Style



TTG Travel Experience è la manifestazione italiana di riferimento per la promozione del turismo mondiale in Italia e per la commercializzazione dell’offerta turistica italiana nel mondo. È l’unica fiera del settore in Italia totalmente b2b e unisce in un unico evento TTG Travel Experience, SIA Hospitality Design – il Salone Internazionale dell’Accoglienza e SUN Beach&Outdoor Style - il Salone della vacanza en plein air, del campeggio e del settore balneare.



Info: www.ttgexpo.it - www.siaexpo.it - www.sunexpo.it



13 - 15 ottobre 2021

Rimini Fiera, via Emilia 155

Superfaces LITE

Superfaces è il marketplace B2B dedicato ai materiali innovativi per l’interior, il design e l’architettura.



A Superfaces tradizione e innovazione si concretizzano attraverso la creatività, con materiali e soluzioni all’avanguardia per rivestimenti, pannelli e pavimentazioni. Un appuntamento per scoprire i nuovi orizzonti dell’architettura e dell’interior design, oltre a sviluppare business con i professionisti del settore. Info: www.superfaces.it



14 ottobre 2021

Palacongressi di Rimini

Food Marketing Festival

Info: www.foodmarketingfestival.it



22 - 24 ottobre 2021

Misano World Circuit

Gran Premio Nolan del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna

La Riders' Land raddoppia anche nel 2021 e festeggia

Info: www.misanocircuit.com



23 ottobre 2021

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico

Teatro Amintore Galli: Il viaggio di Mastorna

Opera fantastica in tredici quadri. La stagione Lirica del Teatro Galli rende omaggio a Fellini con il debutto della nuova opera del compositore Matteo d’Amico, ispirata ad un film progettato e mai realizzato, che avrebbe dovuto intitolarsi 'Il viaggio di Mastorna' e presto diventato leggendario. A firmare la regia Walter Malosti, anche in scena in questa inedita trasposizione del soggetto cinematografico, che non vide mai la luce e che aveva per protagonista proprio un musicista in viaggio nell’aldilà.



Ore 21.00. Ingresso a pagamento Info: 0541 793811 biglietteriateatro@comune.rimini.it



26 – 29 ottobre 2021

Fiera di Rimini

Ecomondo – Key Energy

Fiera Internazionale del recupero di materia ed energia e dello sviluppo sostenibile



I due appuntamenti tornano in presenza e si estenderanno su quasi 130mila mq del quartiere fieristico. Sono articolate in uno specifico layout per favorire relazioni istituzionali e di business. Rifiuti e risorse, bonifica e rischio idrogeologico, bioeconomia circolare, acqua, i settori di Ecomondo. Rinnovabili, storage e generazione distribuita, efficienza e smart city quelli di Key Energy.

Info: www.ecomondo.com - www.keyenergy.it



30 ottobre 2021

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico

Nine: Musical di Saverio Marconi con Filippo Strocchi



A 8½ è ispirato invece Nine, il musical presentato per la prima volta in Italia da Saverio Marconi che lo aveva già diretto con successo a Parigi nel 1997 presso le Folies Bergère con un cast internazionale.La direzione vocale è di Shawna Farrell, le coreografie di Gillian Bruce. Nine è andato in scena per la prima volta a Broadway nel 1982, riscuotendo un immediato successo tanto da aggiudicarsi cinque Tony Awards, tra cui quello di miglior musical. Con le musiche di Maury Yeston la versione in musical segue la trama del film di Fellini e ricrea in molte scene la sua atmosfera surreale e onirica. Una co-produzione Teatro Galli, BSMT Productions, Fondazione I Teatri, Fondazione Teatro Comunale di Ferrara.



Ore 21.00. Ingresso a pagamento. Info: 0541 793811 biglietteriateatro@comune.rimini.it



5 e 7 novembre 2021

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico

Lucia di Lammermoor Il Melodramma scritto da Salvadore Cammarano per la musica di Gaetano Donizetti, è ispirata al celebre romanzo 'The Bride of Lammermoor', di Walter Scott. Un’opera che ha segnato, fin dalla sera del debutto al Teatro San Carlo di Napoli, il 26 settembre 1835, una pagina capitale per la storia del melodramma, con un’immensa popolarità che l’ha accompagnata da quel giorno e fino ad oggi. A Rimini l’appassionato capolavoro donizettiano approda in un allestimento firmato dal regista Stefano Vizioli con Alessandro D’Agostini sul podio della Filarmonica dell’Opera Italiana e, in coproduzione con il Teatro Comunale di Modena. In scena nei ruoli principali il soprano Gilda Fiume nei panni di Lucia, il tenore Giorgio Berrugi (Edgardo) e il baritono Benjamin Cho (Lord Enrico).



Ore 21.00 Ingresso a pagamento Info: 0541 793811 biglietteriateatro@comune.rimini.it



8 novembre 2021

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico

72° Sagra Musicale Malatestiana: Filarmonica della Scala

Concerto sinfonico diretto da Riccardo Chailly



Autorevolissima la presenza di Riccardo Chailly sul podio della Filarmonica della Scala e, per la prima volta a Rimini, in veste di direttore musicale della prestigiosa compagine, per un programma che accosta Sinfonia in la minore Scozzese di Felix Mendelssohn Bartholdy, alla Pastorale di Beethoven.



Ore 21.00. Ingresso a pagamento Info: 0541 793811 biglietteriateatro@comune.rimini.it



!7 novembre 2021

Rimini, Teatro Amintore Galli

72° Sagra Musicale Malatestiana

Cecilia Bartoli in Les Musiciens du Prince – Monaco

Info: www.sagramusicalemalatestiana.it/programma/concerti-sinfonici/cecilia-bartoli



20 novembre 2021

Rimini, Teatro Galli

72° Sagra Musicale Malatestiana

Musica da camera: Sitkovetsky Trio



Dedicato alla più accesa stagione romantica è il debutto a Rimini del Trio Sitkovetsky, fondato dal violinista Alexander Sitkovetsky e dal pianista Wu Qian e allargatosi alla presenza del violoncellista tedesco-coreano Isang Enders, ensemble che si è affermato rapidamente sulla scena internazionale. Info: www.sagramusicalemalatestiana.it/programma/musica-camera/sitkovetsky-trio

23 - 28 novembre 2021

Rimini, Teatro degli Atti e varie sedi

Amarcort Film Festival 14° edizione del Festival del cinema breve dedicato a Federico Fellini.



Una settimana di appuntamenti in vari luoghi del centro storico con le proiezioni di tutti i cortometraggi finalisti nelle 8 sezioni. Appuntamenti speciali dedicati al cinema con ospiti internazionali. Orario: tutti i giorni dalle 10 alle 23.30. Info: www.amarcort.it



23 novembre 2021

Rimini, Cinema Fulgor

72° Sagra Musicale Malatestiana – Preogetto Henze

Henze a Cuba - Un film e un concerto



Anteprima del film-opera di Alberto Girotto con Cristina Zavalloni e WunderKammer Orchestra. Musiche di Hans Werner Henze. Ore 21 Info: www.sagramusicalemalatestiana.it/programma/progetto-henze/henze-cuba-un-film-e-un-concerto



27 – 28 novembre 2021

Rimini, Palazzo dello Sport, Piazzale Pasolini 1/c

Le Cirque Alis Christmas Gala



Lo show rivelazione Alis, con le stelle mondiali del circo moderno. Un Gran Galà internazionale dell'eccellenza circense contemporanea, uno show unico di 90 minuti senza interruzioni. Lo spettacolo Alis è presentato da Le Cirque World's Top Performers, un progetto che interpreta e promuove il circo moderno senza animali. Ore 21, domenica ore 17.30. Biglietti su www.ticketone.it/artist/alis/le-cirque-wtp-alis-christmas-gala-2714854/



28 novembre 2021

Rimini, teatro Galli

72° Sagra Musicale Malatestiana

Musica da camera: The Swingles



Musiche per coro a cappella si preannunciano dai sette giovani cantanti che compongono The Swingles, formazione che segna la continuità con il gruppo londinese in azione fin dagli anni Sessanta del secolo scorso e celebrato in tutto il mondo per la versatilità di approccio ad un repertorio vastissimo.

Ore 21. Info: www.sagramusicalemalatestiana.it/programma/musica-camera/swingles



12 dicembre 2021

Rimini, teatro Galli

72° Sagra Musicale Malatestiana

Musica da camera: Alexander Romanovsky pianoforte



Spicca il nome di Ludwig van Beethoven nel recital dell’acclamato pianista Alexander Romanowski che alla celeberrima sonata Al chiaro di luna accosta una trascrizione della virtuosistica Ciaccona di Johann Sebastian Bach e il visionario ciclo delle otto fantasie che Robert Schumann raccolse sotto il titolo di Kreisleriana.



Ore 17. Info: www.sagramusicalemalatestiana.it/programma/musica-camera/alexander-romanovsky-pianoforte



18 dicembre 2021

Rimini, Teatro Galli

72° Sagra Musicale Malatestiana

Orchestra Giovanile Luigi Cherubini



Esecuzione in forma di concerto di Verdi Il Nabucco. Riccardo Muti direttore

Ore 21.00 Ingresso a pagamento



