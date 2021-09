Rimini, al Museo un dibattito sull’acqua pubblica organizzato da Amir

Attualità

Rimini

| 10:55 - 22 Settembre 2021

Impianto centrale Raggera.

‘Acqua pubblica: perché sì, perché no’ - giovedì 23 settembre, ore 17, Museo della Città di Rimini (via Luigi Tonini 1), Sala del Giudizio - si propone come occasione di aggiornamento informativo e dibattito, a partire dal confronto tra posizioni e prospettive diverse.



In apertura il saluto di Alessandro Rapone, amministratore unico dell’azienda pubblica.

L’introduzione è affidata al professor Antonio Massarutto, docente del Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche - Università di Udine, direttore di ricerca presso l’Istituto di Economia e Politica dell'Energia e dell'Ambiente dell’Università Bocconi di Milano. Tra le sue numerose pubblicazioni in materia "Privati dell’acqua? Il servizio idrico in Italia (Il Mulino, 2011)", libro dato alle stampe proprio nell’anno del referendum e di cui Amir farà omaggio ai presenti all’incontro.

A seguire gli interventi di Giordano Colarullo, direttore generale Utilitalia, in rappresentanza del mondo delle imprese impegnate nel settore, e di Corrado Oddi, portavoce del Forum italiano movimenti per l’acqua, riunitisi attorno al principio dell’acqua quale bene comune. Modera la giornalista Natascia Ronchetti, contributor at Il Sole 24 ore.



“Ascolteremo tre voci diverse, ciascuna portatrice di esperienze di primo piano. Si tratta di attenti osservatori delle dinamiche del settore, conoscitori della legislazione in materia e della complessità del servizio. Cercheremo di capire insieme a loro cosa ne è stato della battaglia del 2011 e quale sia oggi la direzione da intraprendere per garantire un futuro al servizio idrico - anticipa Rapone - Al di là delle singole posizioni, credo di poter dire che tutti noi condividiamo una grande attenzione e anche una sincera passione per il mondo dell’acqua, destinato ad acquisire sempre maggiore importanza economica e sociale”. “Con questo convegno, così come con i precedenti - sottolinea inoltre Rapone - Amir prosegue il suo investimento informativo per la valorizzazione di un sistema essenziale, sistema inteso sia come servizio strategico (acquedotto, fognatura e depurazione) che come comparto industriale. Soprattutto ora che con i finanziamenti europei per il PNNR si aprono nuovi scenari da monitorare è bene che l’opinione pubblica sia informata sui meccanismi che regolano e governano il comparto. Sempre tenendo conto che l’acqua è pubblica, così come lo è l’infrastruttura che viene sostenuta con le bollette pagate dagli utenti, a fronte di un servizio che in alcune regioni d’Italia, tra cui la nostra, raggiunge performance di assoluta eccellenza”.



Per partecipare all’incontro pubblico, che si svolgerà nel rispetto delle normative anti Covid, è consigliata la prenotazione all’indirizzo mail ufficiostampa@amir.it oppure ai numeri di telefono 0541.799350 – 775302.

Per l’accesso al Museo è richiesto il green pass.

Il libro Privati dell’acqua? Il servizio idrico in Italia sarà distribuito in omaggio ai presenti fino ad esaurimento copie.