Buon compleanno Mulino Sapignoli, 12esima edizione della festa a Poggio Torriana

Eventi

Poggio Torriana

| 10:44 - 22 Settembre 2021

Mulino Sapignoli.

Domenica 26 settembre, dalle ore 15.30, nella splendida cornice del parco del Mulino Sapignoli, torna il tradizionale appuntamento con la festa di compleanno del Museo Mulino Sapignoli, giunta quest’anno alla sua dodicesima edizione, con tanti momenti per tutti all’insegna delle tradizioni, dell’intrattenimento e del benessere.

Il pomeriggio si aprirà con i saluti del Sindaco Ronny Raggini e dell’Assessore Francesca Macchitella e l’intervento del direttore del Museo Diffuso di Poggio Torriana, Dott. Mario Turci.

A seguire il RosaMundana Quintet presenterà “Appunti dal viaggio di un emigrante”: concerto liberamente ispirato al racconto “L’emigrante” di Nino Pedretti, ideazione e regia di Liana Mussoni con Liana Mussoni (voce), Fabrizio Flisi (pianoforte), Gioele Sindona (violino e mandolino), Roberto Siroli (clarinetto e sax), Tiziano Paganelli (fisarmonica, flauti e percussioni). Al termine, Voci migranti: letture da Quaderni della memoria di Poggio Torriana, Maggioli, 2017.

Contemporaneamente allo spettacolo musicale i più piccoli potranno partecipare a “Quadri naturali”, laboratorio ludico creativo a cura di Lorenza Lorenzoni.

I volontari dell’Associazione Gli Amici del Mulino Sapignoli guideranno i visitatori interessati in suggestive e curate visite guidate lungo le sale del percorso espositivo del Mulino, alla scoperta dei segreti dell’antica arte molitoria.

Per i più dinamici, il Team Fluxo ASD sarà disponibile presso la stazione di allenamento situata nel parco con due attività a corpo libero: Mater Class Yoga con Maurizio Casadei (dalle 15 alle 16) e Workshop Calisthenics (dalle 16 alle 18) con Francesco Gori.

A rinfrancare corpo e mente, tutti i partecipanti all’evento potranno gustare una “merenda romagnola” a cura della Pro Loco di Poggio Berni.

Ingresso libero. L’evento si svolgerà nel rispetto delle disposizioni volte a contrastare la diffusione del Covid-19. È richiesto il green pass.