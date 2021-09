Calcio giovanile, Fya Riccione: esordio travolgente della Juniores

Sport

Riccione

| 10:00 - 22 Settembre 2021

Week end al chiaroscuro per il settore giovanile biancazzurro che a bilancio mette una vittoria e due sconfitte. Sul profilo del risultato le note liete arrivano da Juniores di Mister Cecchini che al suo esordio espugna Novafeltria con un rotondo 8-0 mentre escono sconfitti gli Under 15 e gli Under 16.

Vis Novafeltria – Fya Riccione 0-8

Fontana, Vannucci, Colombrari (70’Ripa),Canti T. (75’Pietrafesa), Leurin i(60’ Conti G.), Mussoni, Tamagnini, Laurino, Notaro, Ciacci. Allenatore Maurizio Cecchini

Ammoniti: Lorenzini, Cavioli

Reti: Vannucci, Notaro(2), Cavioli, Tamagnini(3), Laurino

Bella e convincente prestazione della squadra di Mister Cecchini nell’esordio di campionato. Nonostante qualche intoppo durante la preparazione precampionato l’undici riccionese sfodera una prova positiva con Tamagnini in gran spolvero, autore di tre reti. Buona anche la prova di Laurino, in prestito dalla prima squadra, messosi a servizio dei compagni e sempre pronto a dialogare con l’altro attaccante di ruolo Notaro. Una menzione particolare per il giovanissimo portiere Fontana (2006) che ha fatto il suo esordio in juniores ben figurando ed il difensore Vannucci abile nel segnare il vantaggio in apertura. Ordinata ed affidabile la prova di Cavioli in mezzo al campo e di capitan Ciacci sull’esterno, tanto dinamismo sulla fascia opposta quello messo in campo da Mussoni.

Under 16 Regionali

Fya Riccione – Vis Misano 2-4

Sparaventi, Baldacci (25’ s.t. Bianchi), Macrelli, Dall’Alba (20’ s.t. Diano), Cavicchi, Grossi (15’ s.t. Bianchi T.), Mencarini, Gennari, Perrina, Risconi S (30’ s.t. Protti), Risconi M. Ceccarini, Diano, Bianchi Tommaso, Bianchi, Protti

Reti: 15’ p.t. Risconi S. 20’ s.t.Gennari al 20’

I biancazzurri scendono in campo con tante assenze ma partono bene riuscendo ad andare in vantaggio però poi sprecano tantissimo e pagano dazio uscendo sconfitti da un match che gli ha visti spesso con il pallino del gioco in mano. Dopo l’iniziale vantaggio di Risconi S. La Fya Riccione ha avuto diverse opportunità di allungare ma per imprecisione e precipitazione i ragazzi di Tentoni hanno fallito più volte. Ne hanno approfittato i cugini misanesi che in modo cinico hanno ribaltato l’andamento della partita. A nulla è servito poi il secondo goal di Gennari arrivato a metà del secondo tempo

Under 15 Élite Regionali

Forlì – Fya Riccione 4-0

Masini, Berardi(5′ s.t. Bella Valle), Giunta, Magrini, Flore, Mainardi(20’ s.t. Ricci), Gambuti, Mantovan, Mortellaro, Zaghini(12’ s.t. Cecchi)Ce, Sartini(12’ s.t. Marcaccini) A disp Beoli. All. Manzaroli

Partita complicata per i ragazzi di Manzaroli opposti ad una formazione fisicamente più avanti che si chiude con un passivo pesante ma che ha visto i riccionesi sempre in gara con il piglio giusto. Il goal subito a freddo dopo pochi secondi ha sicuramente condizionato i biancazzurri che poi con il passare dei minuti si sono ripresi confezionando anche qualche bella ripartenza con Mortellaro sempre pronto a dare profondità alla manovra. Una tappa significativa nel percorso di crescita individuale e di squadra in un campionato impegnativo e che darà altre opportunità a Mantovan e compagni.