Edizione da tutto esaurito per l'evento riminese dedicato a Bruce Springsteen

Attualità

Rimini

| 17:20 - 21 Settembre 2021

Successo per i Glory Days 2021.



Edizione da tutto esaurito quella del 2021 per i Glory days in Rimini, l'annuale evento dedicato ai fans di Bruce Springsteen ed organizzato dall'Associazione Nebraska con il patrocinio del Comune di Rimini.Tutti i sei appuntamenti organizzati nei quattro giorni hanno fatto registrare il sold out con un pubblico proveniente da ogni parte d'Italia e anche da Germania, Austria e Svizzera. Tra gli artisti Cheap Wine, Andy MacFarlane, Massimo Cotto, Diego Mercuri, Lorenzo Semprini, Gheri, Johny La Rosa, The Revenuers, Carlo Ozzella, Daniele Tenca, Stella Burns, Valerio Bruner, John Strada, La Banda Giovanile città di Rimini. Il clou è stato rappresentato dall'evento di sabato sera (18 settembre) dell'arena Francesca da Rimini, con le canzoni del Boss, Bruce Springsteen.



"Dal 1999 i Glory Days continuano a portare a Rimini artisti e pubblico a settembre in luoghi diversi della città, un appuntamento fisso per tutti coloro, non solo fans di Springsteen, che apprezzano la qualità della proposta di musica originale e non", spiegano gli organizzatori.



Appuntamento al prossimo settembre, in prossimità del 23, la data del compleanno di Springsteen.