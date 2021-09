Riminese percorrerà il cammino di San Francesco con il suo cane

Attualità

Rimini

| 17:14 - 21 Settembre 2021

Matteo con il suo cane Platone.



Partirà domani (mercoledì 22 settembre), zaino in spalla, il “cammino a 6 zampe” da Rimini per il Monastero eretto a La Verna tra il 1300 e il 1500. Un'iniziativa battezzata così perché i protagonisti saranno il riminese Matteo Fangarezzi e il suo cane, un meticcio di cinque anni chiamato Platone. “Ho pensato a questo cammino perché, oltre al fatto che parte proprio dalla mia città, è un perfetto connubio tra uomini e animali. Del resto chi meglio di San Francesco, tra l’altro anche patrono d’Italia, può rappresentare al meglio la tutela degli animali?”, racconta Matteo.



Il cammino è composto da cinque tappe: Rimini-Verucchio, Verucchio-San Leo, San Leo-Sant’Agata Feltria, Sant’Agata Feltria-Balze, Balze-La Verna.



La camminata sarà, ovviamente, fatta tenendo in considerazione i ritmi e i tempi del cane, valutando il tipo di terreno, della temperatura e di eventuali fattori esterni e non prevedibili che dovessero verificarsi. E’ possibile seguire il cammino alla pagina Facebook https://www.facebook.com/Cammino6zampe.