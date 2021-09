Coronavirus, a Rimini si conferma il calo dei casi. Ieri 18, oggi 15

Attualità

Rimini

| 16:18 - 21 Settembre 2021

Bollettino Covid 21 settembre 2021.



Buone notizie dal bollettino della regione per il territorio riminese. I nuovi casi di contagio al Sars-CoV-2 sono 15, 9 sintomatici e 6 asintomatici. Nei primi due giorni della settimana 33 casi, media di 11. Rimangono quattro le persone ricoverate in terapia intensiva all'ospedale Infermi, non ci sono decessi. In regione scendono i ricoveri nei reparti Covid: sono 411 (-5). Crescono invece quelli in terapia intensiva, 48 (+5), con cinque nuovi ingressi e nessuna dimissione. I nuovi casi sono 280 su 35.067 tamponi (tasso di positività dello 0,8%), due le donne decedute, ultranovantenni.



CONTAGI GIORNALIERI La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 83 nuovi casi; seguono Reggio Emilia (35) e Modena (33); poi Forlì (27), Piacenza (24), Ravenna (21) e Ferrara (18); quindi Rimini (15) e Parma (13), infine il Circondario Imolese (6), e Cesena (5).