Proseguono i lavori in Piazza Malatesta: sarà chiuso il passaggio pedonale lato via Poletti

| 15:38 - 21 Settembre 2021

Proseguono a Rimini, in piazza Malatesta, i lavori per la realizzazione del ‘bosco urbano’ del Fellini Museum, nell'area compresa tra Teatro Galli e Via Poletti. Al fine di procedere con le lavorazioni di rinnovo e di posa dei sottoservizi, da oggi (martedì 21 settembre) e fino al termine dell’intervento, ipotizzato per la prima metà di ottobre, sarà interdetto il passaggio pedonale tra Piazza Malatesta e Piazza Cavour, lato via Poletti. È possibile comunque per i pedoni raggiungere piazza Cavour da piazza Malatesta attraverso lo spazio già completamente riqualificato lato Santa Colomba. Resta infine garantito l’accesso alle attività presenti nel tratto di via Poletti interessato dai lavori.