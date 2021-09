Basket RSM, torna il campionato: da mercoledì in campo

Sport

Repubblica San Marino

| 15:22 - 21 Settembre 2021

Mercoledì, alla palestra di Acquaviva, alle ore 19.45, sarà lanciata in aria la prima palla a due del CAMPIONATO SAMMARINESE 2021. Saranno quattro le formazioni in gara: la Pallacanestro Titano Under 19, il Basket 2000, il Ciu Ciu Team e i DUCKS.

Cinque in tutto le giornate di gioco: tre dedicate alla fase a girone, la quarta per le semifinali (incroci prima-quarta e seconda-terza) e l’ultima per le due finali.

Per determinare la classifica del girone, a parità di punti, le discriminanti in ordine saranno: scontro diretto, classifica avulsa, quoziente canestri tra le squadre in parità.

Ogni squadra potrà tesserare al massimo due giocatori di nazionalità non sammarinese.

L’impianto potrà essere riempito al massimo del 50% dei posti disponibili.

IL ROSTER DELLE SQUADRE

TITANS U19 (Coach Simone Porcarelli): Francesco Guida, Mattia Zafferani, Fillippo Ricciotti, Matteo Togni, Andrea Zavatta, Alexander Ceccoli, Giacomo Carattoni, Lucio Lonfernini, Nicola Venturini, Mathias Zonzini, Lorenzo Lettoli.

CIU CIU TEAM (Coach Loris Righi): Mirco Battazza, Edoardo Briganti, Thomas Canali, Marco De Biagi, Emanuele Gritti, Roberto Lanci, Mauro Lemme, Mirkare Manzi, Lanfranco Prosperini, Gian Luca Raschi, Giovanni San Martini, Noel Santos, Fabio Tentoni, Oscar Valentini.

BASKET 2000 (Coach Fernando Paccagnella): Marco Stefanelli, Nicola Borello, Andrea Gambi, Matteo Papini, Kevin Riccardi, Kevin Giancecchi, Leonardo Liberti, Giovanni Ugolini, Federico Bombini, Federico Guida, Nicolò Botteghi, Nicola Ugolini, Luca Lioi.

DUCKS (Coach Lorenzo Smerilli): Lorenzo Smerilli, Giorgio Battistini, Marino Muccioli, Filippo Cecchetti, Suleyman Mazza, Matteo Fabbri, Luca Giuliani, Manuel Clementi, Emanuel Moretti, Alessandro Ercolani, Simone Francini, Marcos Guidi.



IL CALENDARIO DELLE PARTITE

Mercoledì 22 settembre

Ore 19.45 – Ciu Ciu Team vs Pall. Titano U19

Ore 21.15 – Basket 2000 vs DUCKS

Venerdì 24 settembre

Ore 19.45 – Pall. Titano U19 vs DUCKS

Ore 21.15 – Basket 2000 vs Ciu Ciu Team

Lunedì 27 settembre

Ore 19.45 – Basket 2000 vs Pall Titano U19

Ore 21.15 – Ciu Ciu Team vs DUCKS

Mercoledì 29 settembre

Ore 19.45 – Semifinale 1° vs 4°

Ore 21.15 – Semifinale 2° vs 3°

Domenica 3 ottobre

Ore 19.45 – Finale 3°-4° posto

Ore 21.15 – Finale 1°-2° posto