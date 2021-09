Maiolo: Zia Italia compie 100 anni, gioiscono i nipoti. Targa dal sindaco

Attualità

Maiolo

26 Settembre 2021

Zia Italia.

Oggi (domenica 26 settembre) la comunità di Maiolo è in festa per il 100esimo compleanno di Italia Mascella, da tutti conosciuta come zia Italia. La chiamano zia perché non ha figli, ma ha tanti nipoti, che oggi la festeggeranno, tutti insieme. Ci sarà anche il sindaco Marcello Fattori, che le donerà una targa. Zia Italia è la decana del comune di Maiolo: casalinga, ha per anni esercitato come perpetua presso le parrocchie di Cagli e Cantiano, seguendo il cognato sacerdote. Ma è stata anche un'ottima cuoca: ha infatti anche prestato servizio nella cucina del ristorante "Il Bettolino" di San Leo. La famiglia di Italia è originaria di Maiolo e lei dopo il matrimonio si è trasferita a Cagli. A seguito della morte del marito, ha fatto ritorno in Alta Valmarecchia. La redazione di altarimini.it si unisce agli auguri per zia Italia.