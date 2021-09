Podismo, Tasini domina il "Malatesta Trail". Grazi vince tra le donne

Sport

Montefiore Conca

| 15:07 - 21 Settembre 2021

Podio uomini.

Filippo Tasini, Atletica Rimini Nord, e Livia Grazi, Golden Clun Rimini, sono i vincitori della spettacolare prima edizione del "Malatesta Trail. La corsa podistica, ben organizzata dall'associazione Riccione Podismo in collaborazione con l'amministrazione comunale, ha dato spettacolo, grazie anche agli scenari mozzafiato che hanno accompagnato le gesta dei partecipanti.



Circa 220 i runner che sono scesi in pista e che, approfittando della bella giornata di sole, hanno affrontato i tre diversi percorsi con partenza e ritorno dall'Arena Filippo Raciti: uno short trail competitivo della lunghezza di 20 chilometri e due percorsi trekking di 12 e 7 km non competitivi. Il tutto immerso nei meravigliosi sentieri naturalistici di Montefiore, con lo spettacolo della Rocca Malatestiana a fare da sfondo. “Era la prima edizione di una manifestazione che ci auguriamo di poter replicare anche in futuro – affermano il sindaco Filippo Sica e il vice sindaco e assessore allo Sport Francesco Taini -. Ringraziamo l'associazione Riccione Podismo per la perfetta organizzazione di questo appuntamento dedicato ad agonisti, semplici appassionati ed amatori. Il Trail ha visto la partecipazione di un pubblico numeroso e variegato, che ha apprezzato le tre proposte che hanno consentito a tutti, indipendentemente dal loro livello, di godere di questa bella giornata di sport. Il tutto arricchito dalle bellezze naturali e paesaggistiche che il nostro territorio è in grado di offrire e che rendono Montefiore una splendida terrazza sulla Romagna. L'impegno dell'amministrazione comunale è quello di favorire, anche in futuro, eventi di questo tipo”.