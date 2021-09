Muore a 62 anni Mirco Mangianti, noto ristoratore di Rimini

Attualità

Rimini

14:50 - 21 Settembre 2021

Foto da Facebook.



Rimini in lutto per la scomparsa del ristoratore Mirco Mangianti, deceduto ieri pomeriggio (lunedì 20 settembre) a soli 62 anni. Figlio del celebre ristoratore Gino detto "il matto" - da qui il nome del ristorante di San Lorenzo a Monte, sulle colline di Rimini - da dicembre Mangianti lottava contro un male incurabile. Il funerale sarà celebrato domani (mercoledì 22 settembre), alle 15, presso la Chiesa del Villaggio Primo Maggio. Assieme alla madre Liliana e alla moglie Manuela, Mirco gestiva il ristorante dal 1995, anno della morte del padre Gino, riminese di San Giuliano Mare che nel 1975 inaugurò "Da Gino il matto", divenuto in poco tempo una vera e propria istituzione per gli amanti del pesce fresco. La redazione di altarimini.it porge le condoglianze alla famiglia.