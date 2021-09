La Console Generale degli Stati Uniti d’America Ragini Gupta, in visita a Rimini

Attualità

Rimini

| 14:00 - 21 Settembre 2021

Piazza Cavour.

Come aveva promesso in una video conferenza svoltasi lo scorso maggio, lunedì pomeriggio Ragini Gupta, Console Generale degli Stati Uniti d’America a Firenze, ha fatto visita a Rimini. La Console americana, accompagnata dal suo consigliere per le politiche economiche, Michele Comelli e da alcuni rappresentanti dell’Amministrazione comunale ha visitato la città che lei stessa - la scorsa primavera - aveva detto “rappresentare il meglio dell’Italia”.



Durante la visita al centro storico, dal Ponte di Tiberio al Borgo San Giuliano e tutto il polo museale culturale, rappresentato da Teatro Galli, Fulgor, Part, e Fellini Museum, ha potuto apprezzare il patrimonio storico artistico di Rimini, città romagnola che fa parte del territorio della sua giurisdizione diplomatica.