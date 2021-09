Corone di alloro ai monumenti ai caduti, Rimini celebra la liberazione del Nazifascismo

Attualità

Rimini

| 13:56 - 21 Settembre 2021

Momenti delle celebrazioni del 77esimo anniversario della liberazione di Rimini.



Con la posa delle corone ha avuto avvio questa mattina (martedì 21 settembre) il programma di celebrazioni ufficiali per il 77° Anniversario della Liberazione di Rimini, al monumento ai Caduti nel cimitero di guerra del Commonwealth sulla superstrada di San Marino, e al monumento ai Caduti in località Monte Cieco (via Santa Cristina).



Il programma per la celebrazione proseguirà anche nel pomeriggio con Silvio Castiglioni che leggerà “Le pietre di Rimini” di Veniero Accreman, con accompagnamento musicale di Giorgia Galanti. L’appuntamento è previsto per le ore 17.30 nella Sala del Giudizio al Museo della Città “L. Tonini”. Un’iniziativa promossa dall'Istituto per la Storia della Resistenza e dell'Italia Contemporanea della Provincia di Rimini (Isric) in collaborazione con il Comune di Rimini e l'Anpi Rimini. Ingresso libero con obbligo di esibire la certificazione verde Covid-19 (Green Pass). Info: istitutostoricorimini@gmail.com - tel. 0541 24730.