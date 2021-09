Punto di Primo Intervento ospedale Santarcangelo, manca personale per la riapertura totale

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 13:33 - 21 Settembre 2021

Ospedale Franchini di Santarcangelo.



Il Punto di Primo Intervento dell'ospedale di Santarcangelo non è ancora operativo 24 ore su 24. L'Ausl Romagna ribadisce oggi (martedì 21 settembre) che la riapertura totale rientra tra gli obiettivi aziendali, ma ad oggi ciò è reso impossibile dalla "nota e gravissima carenza di professionisti di medicina d'urgenza", problema di tutto il territorio nazionale, come più volte spiegato, evidenzia l'Ausl, nei tavoli tecnici e politici. Questa carenza "ha messo in severa difficoltà l’intero sistema, richiedendo la rimodulazione delle équipe tramite il supporto di medici afferenti ad altre Unità Operative ospedaliere e territoriali".



Il reclutamento di nuovo personale è in corso e l'Ausl "garantisce la massima disponibilità all'

arruolamento di tutti i professionisti che si rendessero disponibili agli incarichi, senza escludere i medici che frequentano l’ultimo anno di scuola di specializzazione, in un’ottica di graduale affiancamento e responsabilizzazione".



Chiosa l'Ausl: "il potenziamento dell’attuale organico è tuttavia obiettivo propedeutico indispensabile, per garantire la riapertura con un accettabile livello di sicurezza del servizio fornito ai pazienti".