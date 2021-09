Accordo tra sindacati e Amazon, il plauso del sindaco di Santarcangelo: "momento storico"

Attualità

Nei giorni scorsi i sindacati e Amazon Italia Logistica hanno sottoscritto un protocollo d'intesa sulle relazioni industriali, con l'impegno dell'azienda ad assumere le norme del contratto nazionale del lavoro nel settore logistica, trasporto merci e spedizione, riconoscendo inoltre il ruolo del sindacato e definendo anche le materie della contrattazione, sia a livello nazionale che locale. Con la mediazione svolta del Ministero del Lavoro, l'accordo apre così una stagione di dialogo tra le parti.



Per il sindaco di Santarcangelo Alice Parma, si tratta di "un accordo storico". La città clementina, come è noto, ospita uno stabilimento di Amazon. Il primo cittadino si dice fiduciosa: "questo accordo apre senza dubbio la strada a un lavoro di maggior qualità per i dipendenti dell'azienda, anche a Santarcangelo".

L'intesa però al momento non riguarda i driver delle aziende terze, tra i principali protagonisti dello sciopero del 22 marzo 2021. "Credo comunque che il risultato sia talmente positivo e importante da lasciar ben sperare per il futuro", commenta la Parma. "A Santarcangelo porteremo comunque avanti l’impegno preso con le organizzazioni sindacali per l’avvio di una conferenza territoriale sulla logistica, mentre daremo seguito al dialogo con la Regione dopo i miei incontri degli scorsi mesi con l’assessore al Lavoro, Vincenzo Colla", chiosa il primo cittadino.