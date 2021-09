Elezioni Rimini: trasporto gratuito ai seggi per persone con difficoltà motorie

Attualità

Rimini

| 13:04 - 21 Settembre 2021

Bus della cooperativa Romagnola Onlus.



In occasione delle elezioni amministrative di domenica 3 e lunedì 4 ottobre, l'amministrazione comunale di Rimini mette a disposizione un servizio gratuito di trasporto ai seggi per favorire la partecipazione alle operazioni di voto delle persone con difficoltà motorie. Il trasporto sarà effettuato dalla cooperativa “La Romagnola Onlus” nella giornata di domenica 3 ottobre dalle ore 9 alle ore 17.



Per prenotare il servizio, occorre telefonare al numero 348-8572642 nelle seguenti giornate di sabato 2 ottobre dalle ore 08:00 alle ore 12:00; di domenica 3 ottobre dalle ore 08:30 alle ore 16:30.



L'amministrazione comunale ricorda di controllare per tempo il possesso delle tessera elettorale. Al fine di evitare il possibile sovraffollamento e le code degli ultimi giorni, è consigliabile che ogni elettore verifichi per tempo il possesso dei documenti necessari per l'espressione del diritto di voto.