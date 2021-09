Calcio Promozione Girone F: i tabellini della terza giornata di campionato

Sport

Rimini

26 Settembre 2021

Tabellini del girone F di Promozione, terza giornata.



Asar - Gatteo 1-0



ASAR: Mauri, Guerra, Angelini, Fantini, Franchi, Fattori, Sparaventi, Abati; Ciavatta (Alberto), Pierri (Savina), Agostini.

In panchina: Marcaccini, Bacchini, Bin, Bologna, Broccoli, Lorenzoni, Stella.

All. Vanni.

GATTEO: Niang, Biondini (Giunchi), Zanchi, Quarta, Ndoja, Muccioli; Francisconi (Pollini), Fiori; Gobbi (Essaki), Ndiaye, Bertozzi (Pepe).

In panchina: Figliuzzi, Gassi, Cordatore, Moscotti, Darzeza.

All. Giorgini.



ARBITRO: Sartoni di Lugo (Assistenti: Bellavia di Faenza e Dellamotta di Cesena).

RETI: 39' Pierri

NOTE: ammoniti Gobbi, Quarta, Ndiaye, Pollini.



Bellaria Igea Marina - Torconca 0-1



BELLARIA: Mignani, Grossi, Paganelli (20' Bottini), Fusi F., Zanotti, Ceccarelli; Bellavista, Chiussi W. (70' Minacapilli), Marchini (85' Mazzarella), Facondini, Cocco.

In panchina: Antonelli, Arfilli, Vitali, Franciosi.

All. Fusi L.

TORCONCA: Barbanti, Franca (85' Bottoni), Franciosi, Nicolini (61' Cicpiccia), Codignola, Tombari, Moretti (56' Zavatta), Mercuri, Pasolini, Mani, Chiussi F.

In panchina: Pasini, Guenci, Antonacci.

All. Vergoni.



ARBITRO: Cacchi di Cesena (Assistenti: Muratori e Collini di Cesena).

RETI: 15' Pasolini.

NOTE: espulso Fusi F. all'83 per doppia ammonizione, ammoniti Paganelli, Chiussi W., Bellavista, Chiussi F., Codignola, Ceccarelli, Cicpiccia, Mercuri.



Granata - Sant'Ermete 1-2



GRANATA: Giustore, Lelli, Arfilli (78' Campinoti), Mastria, Baldani, Silighini (46' Romagnoli); Ambrosini, Mazzuoli; Pellegrini (46' Fellini), Boni (87' Zavalloni), Ronchi.

In panchina: Venghi, Asslani, Onofri, Brigliadori, Braccini.

All.

S.ERMETE: Dall'Ara, Betti, CAnducci, Contadini, Righetti, Baffoni; Tentoni, Marcaccio; Mezgour, Marconi, Kapitonov (78' Sartini).

In panchina: Donini, Bonifazi, D'Elia, Gattei, Baca, Rossi.

All. Pazzini.



ARBITRO: Zampini di Ravenna (Assistenti: Topo e Razzani di Cesena).

RETI: 17' Marconi, 32' Mezgour, 48' rig. Ronchi.

NOTE: espulso Pazzini (all. Sant'Ermete), ammoniti Mazzuoli, Lelli, Silighini, Pellegrini, Fellini, Kapitonov, Mezgour, Ronchi, Dall'Ara.



Pietracuta - Sampierana 1-0



PIETRACUTA: Lasagni, Stavola, Contadini, Tosi (75’ Ferraro), Lessi, Masini, Borghini (64’ Galli), Ferrani, Fratti, Tomassini (12’ Vucaj, 81’ Bucci), Evaristi.

In panchina: Balducci, Fabbri Fr., Pacaj, Pavani, Celli.

All. Fregnani.

SAMPIERANA: Niederweiser, Berni (62’Quercioli), Braccini, Giovagnoli (93’ Farfaneti), Quaranta, Corbara, Fabbri P. (80’ Battistini), Pietrini, Lanzi, Pippi (70’ Simoncini), Diversi. A disp. Zammarchi, Fabbri S., Iavarone, Canali, Bravaccini.

In panchina: Zammarchi, Fabbri S., Iavarone, Canali, Bravaccini.

All. Madonia.



ARBITRO: Zampa di Cesena.

RETI: 14' Evaristi.

NOTE: espulso Braccini al 65’ per fallo su chiara occasione da gol, ammonito Farfaneti.



Due Emme - Novafeltria 0-1



DUE EMME: Palumbo, Averardi, Montesi M. (69' Mingozzi), Santanonio (64' Giordani), Mambelli, Yabre; Altieri, Giacobbi; Gregori, Ravaglia (90' Bartolini), Montesi R. (79' Canali)

In panchina: Ceccaroni, Allou, Cattedra, Diop, Bucci.

All. Rossi.

NOVAFELTRIA: Andreani, Soumahine, Valentini (36' Cappello), Mahmutaj; Frihat (54' Bindi), Sartini; Niang, Crociani (36' Radici); Vivo, Domini, Toromani (71' Foschi)

In panchina: Cappella, La Penta, Antonini, Balducci, Amadei..

All. Giorgi.



ARBITRO: Alberani di Ravenna (Assistenti: Spani di Ravenna e Zampaglione di Cesena).

RETI: 60' rig. Domini

NOTE: espulsi Niang e Mahmutaj, ammoniti Toromani, Santantonio, Soumahine, Altieri. Recupero 1'+5', corner 10-3.





Misano - Spontricciolo 1-0



MISANO: Pontet, Bonetti (28' st Travagliati), Tonini, Pironi, Manconi (3' st Lepri), Londero, Nigro (9' st Santoni), Antonelli (1' st Mussoni), Pontellini (17' st Torsani), Gravina, Fabbri.

In panchina: Alessandrini, Conti, Pratelli, Maltoni.

All. De Argila.

SPONTRICCIOLO: Tani, Fabbri S, Pivi (28' st Tonti), Mohamed (1' st Zamagni), Ioli, Radu, Fabbri A, Meluzzi (11' st Cugnigni), Capriotti (23' st Durante), Brisigotti, Giovanelli (23' st Tamburini).

In panchina: Martini, Borgognoni, Giovannini, Gjoshi

All. Pellegrino



ARBITRO: Zannoni di Cesena (Assistenti: Cereti e Njieukam di Cesena).

RETI: 38' st Santoni rig.

NOTE:ammoniti Zamagni, Tonini, Brisigotti, Ioli.