Preso l'autore dell'accoltellamento nel cuore della notte a Cattolica. Arrestato 16enne

11:52 - 21 Settembre 2021

Non ha ancora compiuto 17 anni il giovane che ha accoltellato due 19enni a Cattolica la notte dell'8 settembre scorso. I Carabinieri hanno fatto scattare le manette ai polsi del giovane questa mattina (martedì 21 settembre). Le accuse sono di rapina, lesioni gravi plurime e porto abusivo di armi. I militari sono giunti ad identificare l'aggressore 16enne dopo le indagini effettuate tramite la visione delle immagini delle videocamere di sorveglianza, dopo aver acquisito le testimonianze dei due aggrediti che avevano indicato anche la presenza di un tatuaggio sul collo del minore. Le indagini hanno anche permesso di ricostruire con esattezza la dinamica della vicenda, diversa rispetto a quanto raccontato dai 19enni. Alla base dell'aggressione c'era la mancata cessione di stupefacente ai ragazzi da parte del 16enne, che aveva già intascato il pagamento. I due 19enni hanno così alzato i toni della discussione pretendendo indietro il denaro, venendo accoltellati dal minore che poi era scappato. Il 16enne era stato rintracciato giorni fa dai Carabinieri, con i quali era poi andato nel luogo dove si era disfatto del coltello, permettendo di recuperarlo. Il ragazzo si trova ora a disposizione dell'Autorità Giudiziaria in una struttura per minorenni.