Rimini: risultati eccellenti per la Ginnastica Ritmica

Sport

Rimini

| 11:40 - 21 Settembre 2021

Aurora Sabatini.

E' di segno positivo il bilancio della Ginnastica Ritmica Rimini alla ripresa degli impegni agonistici, scandita dagli eccellenti risultati ottenuti dalla società presieduta da Elena Aumiller nella 1^ prova del Campionato Regionale Gold tenutasi a Formigine.

e giovani ginnaste riminesi, preparate dalle tecniche Nani Londaridze e Letizia Rossi, hanno infatti conquistato due primi posti ed una piazza d'onore. Aurora Sabatini col suo 67,950 ha dominato nell'Individuale categoria Junior 2, mentre Elisa Badioli col proprio 69,500 ha regolato la concorrenza tra le Junior 3. Seconda posizione invece per Anastasia Crocione nella Specialità palla, dove il suo 15,900 è stato superato solamente dal 16,250 di Nicole Gramellini dell'Endas Cervia. Per loro il prossimo impegno in questa competizione è in agenda sabato 25 settembre a San Marino, attese da una 2^ prova che determinerà la qualificazione diretta alla fase Nazionale per le future campionesse regionali dell'Individuale e le vincitrici della Specialità. Passeranno invece alla Zona Tecnica Interregionale l'80% delle restanti partecipanti all'Individuale calcolando dalla seconda, nonché le seconde, terze, quarte e quinte classificate di ogni attrezzo della Specialità. Da evidenziare inoltre che Virginia Galeazzi è giunta seconda a Cervia nella 1^ prova del Campionato Regionale Individuale Allieve 3, con un 45,250 contro il 47,050 della padrona di casa Elisabetta Valdifiori.