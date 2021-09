Cinquantotto anni di attività, Ristorante da Rinaldi porta i dipendenti in vacanza

Attualità

Rimini

| 11:20 - 21 Settembre 2021

Il titolare del "Ristorante da Rinaldi", Marcello Rinaldi, corona il sogno di portare i dipendenti in vacanza.



"Un sogno che si avvera dopo 58 anni di onorata attività, la possibilità di regalare una piccola vacanza, da condividere tutti assieme, agli oltre 25 dipendenti del ristorante, ringraziandoli per una stagione tosta ma davvero soddisfacente. Abbiamo vissuto anni difficili causa pandemia, ma grazie ai nostri ragazzi siamo riusciti a superare ogni difficoltà a testa alta.

Una stagione tosta che ci ha portato a lavorare sotto personale, ma che con la collaborazione di tutti si è conclusa nei migliore di modi.

Volevamo fortemente ringraziare tutti i dipendenti che sono il nostro bene più prezioso organizzando una mini vacanza di 4 giorni, (interamente offerta dalla famiglia Rinaldi) perché il nostro credo è uno staff unito e compatto come una vera famiglia che condivide gioie e dolori.

Quattro giorni per rilassarci e fare team building condividendo momenti che esulano dal solo lavoro."



Una piccola realtà divenuta “bottega storica” che è partita da un tavolo e 4 sedie e che oggi, in via San Paolo, ospita migliaia di clienti al mese con oltre 25 dipendenti a suo carico, un grande traguardo per un'attività sulle colline riminesi, divenuta meta ambita da tantissimi romagnoli e non solo.