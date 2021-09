Rimini: le danzatrici della scuola riminese H.O.P.E for Dance volano all'estero

Sport

Rimini

21 Settembre 2021

Viola Betti.

Grande soddisfazione per la scuola di danza riminese H.O.P.E, che vede una sua artista intraprendere un percorso professionale in America, e due allieve associate accettate in una prestigiosa accademia inglese.





H.O.P.E. for Dance opera a Rimini dal 2015, capitanata dai maestri Sandra Holtzappel e Giuseppe de Ruggiero con la missione di preparare ad alto livello tecnico ed artistico i propri associati, a prescindere dal livello di base (corsi amatoriali per bambini, ragazzi ed adulti o percorsi accademici per coloro che desiderano intraprendere una carriera nel mondo della danza). La scuola propone un pacchetto completo di danza classica, contemporanea, teatro danza e musical per tutte le età, condotto da un team di istruttori qualificati internazionali.



Anita Depaoli e Lucia Buda, rispettivamente 19 e 18 anni, dopo aver studiato per 7 e 8 anni nella scuola riminese, sono state entrambe accettate al Bachelor Program of Dance nella prestigiosa accademia Northern School of Contemporary Dance di Leeds, Inghilterra. Ora intraprenderanno un percorso di 3 anni presso la scuola di Leeds, tappa fondamentale per diventare danzatrici contemporanee professionali.



Viola Betti, dopo aver studiato 6 anni nel percorso Accademico di H.O.P.E. (e altri due anni nella prestigiosa accademia CentralSchool of Ballet di Londra) inizia ora la sua carriera come ballerina professionista nel Junior Company del Mystic Ballet in America!



"Questa bellissima danzatrice è sempre stata un'artista coraggiosa e determinata" sono le parole di Sandra Holtzappel, presidente e maestra di danza classica della scuola riminese, riguardo a Viola. "Coraggio e determinazione che l'hanno portata a vivere i suoi sogni. Noi non potremmo essere più orgogliosi!"





"Tutti i ballerini che hanno completato il percorso accademico a H.O.P.E. for Dance sono stati accettati in varie prestigiose accademie nazionali ed internazionali, avendo così la possibilità di scegliere tra la carriera artistica e gli studi universitari. Per una scuola di danza che esiste a Rimini da pochi anni questi sono i risultati che rendono il nostro lavoro davvero speciale" dice il vice presidente e maestro di danza classica Giuseppe de Ruggiero.