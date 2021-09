Padel, in campo a Misano sfida tra calciatori professionisti

Sport

Misano Adriatico

| 07:33 - 21 Settembre 2021

I partecipanti al torneo.

Sabato scorso a Misano Sporting Club si è giocato un torneo di Padel con la partecipazione di calciatori professionisti: Thomas Manfredini (ex Atalanta, Bologna, Fiorentina, Rimini, Udinese), Sergio Floccari (ex Spal, Bologna, Sassuolo, Lazio, Parma, Genoa, Atalanta), Alessandro Chiurato (ex Latina, Sambenedettese), Matteo Brighi (ex Atalanta, Juventus, Torino, Bologna, Empoli, Rimini, ecc.). Ha organizzato Alberto Bollini allenatore della Nazionale Under 20. In finale ha vinto la coppia formata da Manfredini – Chiurato contro una coppia locale (Federico Davoli e il figlio Elia).