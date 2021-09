Calcio: Rodney Strasser, dallo scudetto con il Milan al Cattolica? Per Sky è possibile

Sport

Cattolica

| 00:31 - 21 Settembre 2021

Rodney Strasser.

E’ possibile che Rodney Strasser, centrocampista classe 1990, possa tornare in Italia dopo l'esperienza in Finlandia e soprattutto accordarsi con il Cattolica in serie D? Pare di sì secondo quanto riposta Sky Sport. Per il 31enne si tratterebbe della seconda esperienza in Serie D, dopo quella con la maglia del Francavilla Veronese nella stagione 2018/2019.

Interpellato in serata il ds del club cattolichino Giovanni Alcerati ha fatto sapere che sta lavorando per cercare di concludere l’affare che però resta molto complicato. Forse - aggijngiamo noi - un sogno di fine estate. Si vedrà. Il centrocampista classe 1990 ex Milan ha terminato il 31 dicembre 2020 l'esperienza nel TPS, formazione di seconda divisione finlandese.

In carriera, Strasser ha conquistato uno scudetto con la maglia del Milan nella stagione 2010/2011. Il centrocampista, nato a Freetown, ha esordito in Serie A il 21 dicembre 2008 a San Siro nel 5-1 sull'Udinese con Carlo Ancelotti e ha realizzato la rete decisiva nel successo del 6 gennaio 2011 dei rossoneri sul campo del Cagliari. Una vittoria preziosa nel percorso verso il titolo.

Nell'esperienza in rossonero, Strasser ha giocato accanto a calciatori del calibro di Ibrahimovic, Robinho, Cassano, Seedorf, Nesta, Kakà, Shevchenko, Inzaghi e Paolo Maldini, capitano storico e attuale dirigente del 'Diavolo'.

Oltre alle maglie di Milan, Villafranca Veronese e TPS, il 31enne ha indossato quelle di Reggina, Racing Roma, Gil Vicente (Portogallo), Lecce, NK Zagabria (Croazia), Parma e Livorno, mentre non è mai riuscito a debuttare con il Genoa.