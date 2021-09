Volley, Nicola Giolito il vice di coach De Giorgi. C'è un po' di Rimini nel trionfo europeo azzurro

Sport

Rimini

18:48 - 20 Settembre 2021

Fefè De Giorgi e (in secondo piano) Nicola Giolito ai tempi della Lube.

Nell’Italia campione d’Europa di volley maschile c'è anche un po' di Rimini. E’ infatti della nostra città l’assistente del coach Fefè De Giorgi, Nicola Giolito, 45 anni, cresciuto come giocatore nelle giovanili del Viserba Volley, ruolo palleggiatore, con cui è arrivato alla serie B (è arrivato fino alla serie A1). Ma è da tecnico che Giolito si è fatto apprezzare girando il mondo per 14 anni. Laureato in fisioterapia, il tecnico romagnolo ha vissuto tantissime stagioni da assistant coach e trainer all’estero in gran parte nel settore maschile: in Russia ha fatto nove stagioni (quando allenava il Kumbass Kemerovo, in Siberia, aveva rischiato la vita dopo essere stato colpito da meningite acuta), Turchia, Finlandia e Polonia. Nel suo percorso anche quattro stagioni nella Nazionale finlandese dal 2013 al 2016.

Al fianco di coach De Giorgi il tecnico riminese ha già avuto esperienze importanti in Russia (al Novy Urengoy), in Polonia (allo Jastrzebski Wegiel all’inizio della stagione appena conclusa) e recentemente alla Lube in A1 collezionando il doppio trionfo in Coppa Italia nel 2020 e nel 2021. Poi l’esonero a sorpresa nel febbraio di quest’anno quando erano in testa al campionato. In precedenza aveva lavorato come preparatore atletico nel femminile e alla Gabeca con Julio Velasco e sempre nel femminile da segnalare l’esperienza con Giovanni Guidetti al Chieri in serie A e alla Gabeca con Julio Velasco.

La carriera da allenatore di Nicola Giolito

2019-2020 Cucine Lube CIVITANOVA (SuperLega)

2018-2019 Jastrzebski WEGIEL (POL)

2016-2018 Kumbass KEMEROVO (RUS)

2015-2016 HURRIKAANI (FIN)

2014-2015 Halkbank ANKARA (TUR)

2012-2014 Fakel NOVY URENGOY (RUS)

2009-2012 Lokomotiv NOVOSIBIRSK (RUS)

2007-2009 Ural UFA (RUS)