Pennabilli, finisce con la Panda in un dirupo: illesa 78enne

Pennabilli

| 18:25 - 20 Settembre 2021

La Panda 4x4 uscita di strada.

E' finita fuori strada con la sua Fiat Panda, fortunatamente senza ribaltarsi e senza riportare ferite gravi. Oggi pomeriggio (lunedì 20 settembre), intorno alle 17.15, momenti di paura per una 78enne a Pennabilli, sulla strada per Miratoio: la donna infatti, per cause in corso d'accertamento da parte dei Carabinieri, è finita fuori strada, in un dirupo. Probabilmente viaggiava a velocità bassa: l'auto infatti non si è ribaltata, così la 78enne è uscita quasi illesa. E'stata comunque portata in ospedale a Novafeltria per gli accertamenti medici. Sul posto, oltre ai Carabinieri, anche i Vigili del Fuoco, per aiutare la signora a uscire dall'abitacolo, e il personale della Croce Verde di Novafeltria.